Comunicado importante de Adeslas a los mutualistas de MUFACE: «No podemos…»

El panorama de la asistencia sanitaria para los mutualistas de MUFACE ha dado un giro inesperado este año tras el «no» de las aseguradoras de no seguir adelante. Una de las más recientes ha sido SegurCaixa Adeslas que de hecho, ya ha remitido una carta a los mutualistas de Muface para informar de la nueva situación ya que no seguirán formando parte del concierto sanitario para los años 2025 y 2026.

Esta decisión ha sido provocada por las condiciones económicas establecidas en la licitación, las cuales, según Adeslas, no garantizan la sostenibilidad necesaria para mantener el nivel de calidad ofrecido hasta ahora. Este comunicado ha generado incertidumbre entre los mutualistas que confiaban en los servicios de Adeslas. No obstante, la compañía ha querido transmitir tranquilidad. Aunque no participará en la licitación actual, no descarta evaluar una nueva propuesta del Gobierno si las condiciones cambian. Esta posición refleja un compromiso con el modelo de colaboración que la aseguradora ha mantenido desde 1975, defendiendo que este sistema beneficia tanto al Estado como a los ciudadanos. Sin embargo es importante saber qué va a pasar a partir de ahora y qué dice exactamente el comunicado de Adeslas a los mutualistas de MUFACE.

Comunicado importante de Adeslas a los mutualistas de MUFACE

En la misiva, Adeslas agradece la confianza depositada por los funcionarios y asegura que seguirá prestando asistencia sanitaria hasta el 31 de enero de 2025. A partir de esa fecha, será MUFACE quien organice un dispositivo asistencial para garantizar la continuidad del servicio. Según la aseguradora, este procedimiento es el habitual cuando finaliza un contrato, aunque el contexto actual lo hace especialmente relevante para los mutualistas.

La carta subraya que las condiciones económicas ofrecidas en la licitación no permiten garantizar un servicio de calidad de manera sostenible. Sin embargo, Adeslas recalca que sigue abierta a analizar las nuevas propuestas del Ejecutivo en una posible segunda licitación.

«Lamentablemente, y en contra de nuestros deseos, las condiciones ofertadas en el próximo concierto para los siguientes dos años, no nos permiten continuar prestando a MUFACE, de una manera sostenible, el servicio de calidad que venimos ofreciendo», señala Adeslas en la carta que los mutualistas están recibiendo desde esta semana.

MUFACE inicia una segunda licitación

Tras el anuncio de que el concierto para 2025-2026 quedó desierto, MUFACE ha comenzado a preparar una segunda licitación. Según se informó el pasado 20 de noviembre, la mutualidad ha activado una consulta preliminar de mercado en la que las aseguradoras deberán detallar y justificar los costes de la asistencia sanitaria. Este proceso permitirá establecer nuevas bases económicas más acordes a las necesidades de las compañías y los mutualistas.

Las aseguradoras tendrán un plazo de diez días para presentar sus propuestas, incluyendo detalles como las primas por tramos de edad y evidencias de los costes esperados. Esta información será clave para elaborar un informe que guíe la nueva licitación antes del vencimiento del actual concierto, programado para el 31 de enero.

Diferencias entre MUFACE y otros convenios

En el caso de otros conciertos, como los de ISFAS y MUGEJU, Adeslas sí decidió participar. Según la aseguradora, los parámetros de demanda sanitaria en estos colectivos permiten un equilibrio entre la oferta de financiación y los costes esperados. Sin embargo, la situación con MUFACE es diferente, ya que la oferta del Gobierno, que incluye una subida del 17,12% en las primas, no compensa los costes sanitarios proyectados.

Esta diferencia pone de manifiesto las dificultades para mantener la sostenibilidad del sistema en el caso de MUFACE. Aunque Adeslas y otras aseguradoras como DKV y ASISA han mostrado disposición a reconsiderar su participación si la oferta mejora, por ahora, el futuro del concierto sigue siendo incierto y de ahí que no quede otra que avisar a los mutualistas.

Pero en declaraciones a El Periódico de España, representantes de Adeslas reiteraron que la decisión no implica un adiós definitivo. «Estamos dispuestos a valorar cualquier nueva propuesta que se ajuste a las necesidades del mercado y garantice la sostenibilidad del servicio», indicaron. Además, destacaron que este tipo de cartas son un procedimiento normal en situaciones de cambio contractual.

Las declaraciones de Adeslas reflejan la complejidad del escenario actual, en el que tanto las aseguradoras como los mutualistas esperan una solución que equilibre los intereses de todas las partes involucradas.

Un modelo en transición

El modelo de colaboración entre las mutualidades y las aseguradoras ha sido un pilar clave en el sistema sanitario para funcionarios desde 1975. Sin embargo, las demandas crecientes y los costes asociados están poniendo a prueba su viabilidad. La situación con MUFACE podría marcar un punto de inflexión en este modelo, obligando a una revisión de las condiciones económicas para garantizar su continuidad.

Mientras tanto, los mutualistas deberán estar atentos a las próximas decisiones del Gobierno y de las aseguradoras. La incertidumbre generada por este cambio resalta la importancia de encontrar soluciones sostenibles que mantengan la calidad de la asistencia sanitaria.