Las compras que pretenden realizar la energética Taqa de Abu Dabi y La Caixa (Criteria) en Naturgy agravarán la falta de liquidez (free float) actual del valor, lo que provocará con toda probabilidad su salida del Ibex. Por ello, algunas fuentes apuntan a que se está barajando como solución su posible exclusión de Bolsa.

Taqa tendrá que lanzar una opa por el 100% de la compañía al adquirir el 40% que está en manos de los fondos CVC y GIP. Ahora bien, el Gobierno no va a dar su autorización si Abu Dabi se pasa de este porcentaje, como adelantó OKDIARIO, por lo que el exceso de capital de Naturgy que acuda a la oferta será adquirido por el holding de La Caixa. Para ello, puede presentar una opa conjunta con Taqa o bien comprar el exceso en una operación posterior.

Sea cual sea la opción elegida finalmente, el problema será el mismo: si acude a la oferta una buena parte del 14% del capital que actualmente cotiza libremente en Bolsa, Naturgy se quedará sin liquidez. El resto del accionariado ya está fuera del free float: el 40% de CVC y GIP que tendrá Taqa, más el 15% de IFM, más el 3,85% de Sonatrach (que podría acudir a la opa, pero da igual a estos efectos), más el 26,7% del holding que preside Isidro Fainé.

Antes de estas operaciones, la CNMV advirtió a Naturgy de su escasa liquidez en Bolsa y de la necesidad de incrementarla. Con estas compras, se reducirá aún más. Y la consecuencia inmediata será su salida del Ibex 35 (ya ha salido de los índices MSCI, los más seguidos del mundo), lo que siempre supone ventas por parte de los fondos que replican estos indicadores. Eso haría bajar la cotización y provocaría pérdidas para Abu Dabi y La Caixa.

«Los árabes no van a comprar para perder dinero de inicio, salvo que haya una expectativa de recuperarlo mediante el negocio, algo que no se aprecia en el horizonte», explica una de las fuentes consultadas.

Revender o ampliar capital

Para remediar la falta de liquidez, Taqa y Criteria tendrían que revender parte de lo que adquieran en la operación en el mercado. Si es un porcentaje pequeño, no hace falta una OPV (oferta pública de venta) como la de Puig, sino que se puede hacer una colocación institucional acelerada (accelerated bookbuilding). La duda es si con eso será suficiente para dar la liquidez necesaria al valor.

Otra opción sería una ampliación de capital que diluya a los dos compradores. Pero, de nuevo, las acciones tendrían que colocarse en el mercado para mejorar el free float.

Ambas opciones son muy complicadas y no hay ninguna garantía de que se puedan realizar a un precio, como mínimo, igual al de la opa, para evitar que Taqa y Criteria pierdan dinero. Ante esta situación, se plantea como posible solución la exclusión de Bolsa, algo que ya hizo Abu Dabi con Cepsa en 2011.

IFM, el perjudicado

El gran perjudicado si finalmente se adopta esta medida sería IFM, el fondo australiano que lanzó una opa parcial en 2021 y que actualmente posee el 15% de Naturgy. IFM siempre ha defendido que se trata de una inversión a largo plazo, por lo que no tiene intención de acudir a la opa de Taqa. Pero, lógicamente, tampoco quiere quedarse atrapado en una empresa no cotizada, por lo que no tendría más remedio que vender ahora.

Lo mismo ocurre con ese 14% en manos de accionistas minoritarios, que estaría obligado a acudir a la oferta sea cual sea su precio. «IFM y los minoritarios podrán protestar, pero Abu Dabi y La Caixa tendrán mayoría más que suficiente para forzar la exclusión», según otra de las fuentes.

Según la normativa española, la opa -sea de exclusión o no- tiene que lanzarse como mínimo al precio medio de los últimos seis meses, que se sitúa ligeramente por encima de 23 euros por acción (el viernes cerró en 22,96). Aunque sea una opa normal, como el oferente no ha comprado en ese período, la norma la equipara a la de exclusión.

No obstante, los fondos CVC y GIP siguen negociando con Taqa el precio de la oferta, y por eso no se ha lanzado aún. Algunos medios han publicado cifras de hasta 27 euros, pero la empresa emiratí se resiste a llegar a esos niveles, siempre según las fuentes.