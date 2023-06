Las autoridades francesas han detectado que hay empresas que han aprovechado la inflación para obtener «beneficios excesivos», lo que les puede acarrear sanciones importantes, tal como ha avisado el presidente de la Autoridad de la Competencia, Benoit Coeuré. «Tenemos un número de indicios, e incluso de hechos, que muestran que la persistencia de la inflación se debe en parte a los beneficios excesivos de las empresas», afirmó Coeuré en una entrevista al diario Le Parisien.

Coeuré recalcó que el organismo que dirige está vigilando por si pudiera haber pactos entre compañías dentro de un mismo sector para subir los precios. «Atención, estamos vigilantes. Estamos observando y tenemos los instrumentos para sancionar, incluso de forma severa», advirtió.

Según informa EFE, el responsable de Competencia de Francia apunta especialmente al sector agroalimentario, con una inflación interanual que se acerca al 15 %, «pero no hay ninguna prueba convincente de que el agricultor se beneficie».

Mientras tanto, las cifras del Instituto Nacional de Estadística galo (Insee) y de la Inspección General de Finanzas «muestran que ha habido fuertes aumentos de los márgenes en medio de la cadena, en los industriales», insistió.

Más presión a las empresas

Las advertencias del máximo responsable de Competencia francés se producen después de varios meses de presiones del gobierno de Emmanuel Macron sobre fabricantes y distribuidores para que repercutan en sus precios el abaratamiento de los costes.

«Una parte de los márgenes los tienen que devolver a los consumidores» y si no lo hacen «lo recuperaremos por la vía de los impuestos», advirtió la pasada semana el ministro de Economía, Bruno Le Maire.

Francia anunció la creación de una nueva medida para que los ciudadanos puedan hacer frente a la inflación. De esta manera, el Ejecutivo ha alcanzado un acuerdo con los grupos de distribución y supermercados con el objetivo de limitar los precios de los alimentos básicos.

Como consecuencia, estos supermercados podrán ofrecer una cesta de productos básicos que tendrán un precio “lo más bajo posible”. Para poder confeccionar esta cesta de productos básicos, habrá que tener en cuenta a los diferentes supermercados.

Según el ministro de economía de Francia, Bruno Le Maire, no habrá una lista de productos comunes. Además, no existirá un límite en el número de productos, no habrá máximo ni mínimo, sino que cada cadena individual se encargará de decidir qué y cuántos productos quiere incluir dentro de su oferta.

Todos los productos incluidos esta medida especial tendrán que ir marcados con un logotipo con los colores de la bandera francesa y una etiqueta con el mensaje de ‘trimestre de anti-inflación’.

Según las autoridades galas no se trata de una medida que suponga una intervención del mercado, pero, tras la puesta en marcha de este proyecto, los avisos de Competencia aumentan la presión que el gobierno de Macron mantiene sobre las empresas para que trasladen al consumidor las rebajas de costes que obtienen y limiten sus márgenes de beneficios.