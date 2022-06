El comité de CCOO amenaza a sus compañeros por compartir un artículo de OKDIARIO: «Será la última vez»

«Mi nombre es Javier Castro, algunas personas ya me conocen…». Así comienza su carta de tres folios Javier Castro, responsable de Organización y de Negociación Colectiva del Comité de Empresa de CCOO Madrid, en la que se dirige a sus más de 150 compañeros en la central sindical de la región para exponer su versión sobre la negociación de las condiciones del convenio colectivo, que fueron publicadas por este diario el lunes con el título CCOO exige a las empresas subidas salariales del 3,5% pero propone un 0,5% a sus empleados de Madrid.

Este diario explicaba que la propuesta de convenio había creado mal ambiente en el sindicato porque ofrecía una subida del 0,5% a quienes cobraran más de 26.000 euros mientras que el sindicato estaba exigiendo un 3,5% a las empresas privadas para evitar manifestaciones. Además, empleados de la central sindical se quejaban de que había dos miembros del comité de empresa que mejoraban su sueldo en más de 3.000 euros anuales, frente a los 150 euros de buena parte del resto de sus compañeros. Uno de ellos era precisamente Javier Castro, como él mismo reconoce en la misiva.

«… Me ha tocado la difícil tarea de emitir la posición del comité sobre lo acontecido en los últimos días», continúa Castro. En el inicio de la carta relata como le fueron llegando al Comité las quejas de los trabajadores, que se repitieron en la Asamblea general que votó el convenio, incluido un mensaje de WhatsApp viralizado entre los trabajadores en el que se bromeaba con que la subida de sueldo propuesta a buena parte de los compañeros sólo llegaba para «comprar dos kilos de patatas y cinco litros de gasoil».

«Se volvió a usar el chascarrillo sobre los ya famosos 2 kilos de patatas y los 5 litros de gasoil. Se elevó progresivamente el tono, intentando que el resto de compañeras no pudiera intervenir, cuestionar, o aclarar las dudas sobre las modificaciones y mejoras en sus condiciones de trabajo. Se expresó claramente, que si esta información estuviera en manos de un periódico como OkDiario tendríamos problemas. Se vertieron duras acusaciones contra el comité, afirmando que la totalidad de lo pactado era por la conveniencia de dos miembros del mismo», dice la carta.

«Finalmente se procedió a la finalización de la votación. Una votación eficaz, clara, transparente y legal. Y a la emisión de resultados. 32 personas votaron en contra. Es decir que apenas el 20% de la plantilla estaba en contra de ratificar el acuerdo», explica Castro, sin añadir que 74 votaron a favor y 51 no votaron, así que a favor votó menos del 50% de la plantilla total.

«Pero nos despertamos el 20 de junio con la publicación de una noticia en el mencionado diario de extrema derecha. Es evidente que alguna persona se habrá puesto en contacto de alguna manera y le habrá facilitado la información necesaria para elaborar una noticia con un sesgado y manipulado titular vinculando a la subida salarial a la posición de la confederación del 3,5% de subida en los convenios», continúa. «Comenzamos a recibir presiones para hacer esto, o lo otro, convocar asamblea o no, emitir nota de prensa, correo a la dirección, comisión de garantías y mil cosas más. ¿Y por qué no lo hacemos? Porque desde el comité de empresa creemos que los de OkDiario tienen razón. Estamos tremendamente orgullosas de que en un momento de inflación como este tengamos compañeras auxiliares administrativas que aumentan casi un 22% su salario. Por eso estamos orgullosas de que se firme un convenio para que un compañero abogado suba un 36% su salario», señala Castro.

«Que sea la última vez»

Y después de justificar que buena parte de sus compañeros se queden con una subida del 0,5% con una inflación del 8%, llegan las amenazas. «Pero todas debemos recordar que nuestros actos tienen consecuencias. Creemos que cuando desde un teléfono de una extensión del sindicato (y somos conocedores de la extensión) alguien decide poner un estado de WhatsApp con el titular y el link de una noticia de un periódico de extrema derecha que pretende atacar al sindicato, con el fin de darle la mayor difusión posible, es porque piensa que sus acciones no tienen consecuencias», dice.

«Esperamos que sea la última vez que este comité de empresa, la plantilla que representa, o la organización a la que todas pertenecemos, se vea expuesto en medios de comunicación de extrema derecha por la irresponsabilidad de algunas personas descontentas. Será la última vez que esto suceda», señala.

Y termina: «Mi nombre es Javier Castro, mis actos tienen consecuencias, y si estas palabras deben tenerlas, que las tenga. No me escondo en el anonimato, porque lo que he dicho, es cierto».