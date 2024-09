A pesar de estar ya en septiembre, el verano no ha acabado, de modo que todavía hay días que notamos el calor y como no, nos apetece relajarnos o sentarnos en nuestra terraza o balcón tomando una cerveza. Sin embargo, muchas son las marcas disponibles en los supermercados, y la OCU desvelaba además hace poco cuál tenía la mejor cerveza de todas, pero en esta ocasión os queremos proponer una oferta a la que seguro que no os vais a poder resistir. Toma nota entonces, y combate la sed con este chollo de Alcampo: pack de doce latas de cerveza por 3,72 euros.

El famoso supermercado Alcampo tiene ahora en oferta el pack de cerveza clásica de la marca Holbrand. Esta es una marca que tal vez no te suene demasiado o puede que la hayas visto en alguna ocasión recorriendo el pasillo de las cervezas de Alcampo. Sin embargo, si todavía no la has probado ¿qué mejor ocasión que hacerla ahora que tiene un precio casi regalado?. Todo el sabor de una buena cerveza clásica o Lager, lo tienes en esta cerveza que venden en las tiendas de Alcampo y también en su tienda online por sólo 0,31 euros la lata suelta o mucho mejor por 3,72 euros el pack de 12 latas, porque ya te avanzamos que se va a convertir en una de tus cervezas favoritas esta temporada, de modo que vas a querer que nunca falte en tu nevera para que tú y tu familia o tus amigos, disfrutéis de una cerveza de calidad a un precio como decimos, casi regalado.

Combate la sed con la mejor oferta en cerveza de Alcampo

Por el momento y aunque la DANA sufrida hace poco haya dejado lluvias y bajada de las temperaturas en muchas zonas de España, lo cierto es que todavía nos quedan unos cuantos días de verano, de modo que para hacer frente el calor de estos días, o también para cualquier ocasión especial, nada como elegir la oferta de Alcampo para el pack de 12 latas de cerveza Holbrand por sólo 3,72 euros. Este precio irresistible hace que sea una opción perfecta para aquellos que buscan disfrutar de una bebida refrescante sin la necesidad de gastar demasiado, aunque la marca Holbrand es la de una cerveza (en este caso clásica) que no sólo destaca por su económico precio, sino también por su sabor tradicional, ideal para acompañar cualquier comida o reunión con amigos.

Con un formato de 33 cl por lata, el pack de doce unidades ofrece la cantidad perfecta para compartir o para tener en casa en esas tardes de barbacoa o reuniones improvisadas. La cerveza Holbrand se elabora con una cuidadosa selección de ingredientes que garantizan su calidad y sabor. Entre sus componentes destacan el agua, malta de cebada, maíz, cebada y lúpulo, lo que la convierte en una opción refrescante y ligera, con un grado alcohólico de 4,80%. Este nivel de alcohol le proporciona el equilibrio perfecto entre sabor y suavidad, ideal para disfrutar en cualquier momento del día sin resultar demasiado fuerte ni empalagosa.

El fabricante detrás de esta cerveza es Font Salem, una empresa que pertenece al grupo Damm con gran trayectoria en el sector cervecero. Font Salem se caracteriza por ofrecer productos de calidad a precios competitivos y es de hecho responsable de la cerveza de marca blanca en otros supermercados como por ejemplo Mercadona, Lidl y Supermercados DIA así como Eroski. De este modo la empresa, elabora ahora también esta cerveza Holbrand, a la venta en Alcampo y que ya se está convirtiendo en una opción muy popular entre los consumidores.

Ingredientes y sabor equilibrado

Como ya hemos mencionado la cerveza clásica Holbrand ahora de oferta en Alcampo, se caracteriza por su sencillez en la lista de ingredientes, lo que contribuye a su sabor limpio y refrescante. La combinación básica de agua, malta de cebada, maíz, cebada y lúpulo es lo que le confiere su sabor equilibrado. El maíz, un ingrediente clave en esta mezcla, le otorga una suavidad única que complementa perfectamente la fuerza del lúpulo. Esto hace que cada sorbo sea una experiencia agradable y ligera, ideal tanto para quienes disfrutan de las cervezas suaves como para aquellos que buscan una bebida refrescante para acompañar sus comidas.

El lúpulo le aporta a la Holbrand ese toque amargo característico, pero sin llegar a ser demasiado invasivo en el paladar. Su nivel moderado de 4,80% de alcohol le otorga una intensidad que resulta perfecta para disfrutarla sin que resulte pesada. Esta combinación de ingredientes tradicionales asegura que Holbrand se mantenga fiel a su esencia clásica, lo que la convierte en una elección segura para quienes prefieren una cerveza con un sabor auténtico y sin complicaciones.

Ideal para cualquier ocasión

La versatilidad de la cerveza Holbrand es uno de sus puntos fuertes. Este pack de doce latas es perfecto para tener siempre a mano en casa, ya sea para una tarde de relax viendo la televisión, una barbacoa con amigos, o simplemente para disfrutarla al final del día. Su sabor equilibrado y su bajo nivel de alcohol la hacen apta para cualquier momento, sin llegar a ser abrumadora o demasiado intensa.

Además, la lata de 33 cl es un formato muy práctico y fácil de llevar a cualquier parte, ya sea a una excursión, un picnic o una cena improvisada. Holbrand es esa cerveza que puedes disfrutar en cualquier circunstancia, sin preocuparte por gastar demasiado ni por buscar algo más exclusivo. Su sabor clásico y su precio asequible hacen que sea una opción imprescindible para aquellos que buscan una buena cerveza sin complicaciones, así que ¿a qué esperas para probarla?.