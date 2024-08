Puede que la vuelta a la rutina te desanime o de hecho, pienses que las tardes de cerveza con amigos ya no se van a producir hasta de aquí a mucho tiempo, pero lo cierto es que sabiendo que en los supermercados puedes encontrar cerveza de muy buena calidad a precios más que económicos, ¿por qué no aprovechar una oferta como la que ahora te presentamos e invitas a tus amigos a casa?. Toma nota porque Alcampo tiene una de las cervezas más demandadas en súper oferta y seguro que querrás hacerte con ella.

No sólo para compartir con tus amigos. Si eres amante de la cerveza, sabrás que nunca puede faltar en la nevera, de modo que Alcampo te lo pone fácil y tiene en oferta una marca que todos conocemos de sobra. Se trata de la emblemática cerveza Mahou, una marca que fue fundada en Madrid en 1890 y que se ha convertido en una de las imprescindibles por parte de aquellos que disfrutan de una cerveza de calidad a precio competitivo. Un precio que además puede ser todavía más económico si tenemos en cuenta que Alcampo la tiene ahora de oferta en prácticamente todas sus variedades, y no sólo eso sino que además si la pides desde la comodidad de tu casa, o haces un pedido para irlo a buscar a tu Alcampo más cercano cuando te apetezca, no vas a tener que pagar ningún gasto extra. Una oferta que pocas veces vas a encontrar así que no dudes en aprovecharla.

La oferta de Alcampo para una de las mejores cervezas

Si eres un amante de la cerveza Mahou, estás de enhorabuena. Alcampo ha lanzado una promoción que no querrás perderte: por la compra de al menos 20 € en una selección de productos Mahou, los gastos de envío o la recogida en tienda te salen gratis. Así que, ¿qué esperas para abastecer tu nevera con una de las cervezas más populares de España?

Mahou es sinónimo de calidad y tradición cervecera en España. Desde su fundación en 1890, esta marca ha sabido ganarse el corazón de los consumidores con su sabor inconfundible y una gama de productos que se adapta a todos los gustos. En esta ocasión, Alcampo nos lo pone fácil para disfrutar de nuestras variedades favoritas con una oferta que hará que quieras correr al supermercado más cercano (o a tu ordenador) para hacer tu pedido.

Imagina esto: por sólo 20 €, puedes llevarte a casa una selección de las mejores cervezas Mahou, y encima, ¡sin tener que preocuparte por los gastos de envío! Ya sea que prefieras la clásica Mahou 5 Estrellas, la refrescante Mahou 0,0 Tostada, o incluso la innovadora Mahou Rosé, hay una opción para ti en esta oferta.

¿Qué cervezas están en oferta?

Alcampo ha incluido en su promoción una selección que abarca tanto los clásicos de Mahou como algunas de sus versiones más modernas. Aquí te contamos algunos de los productos que puedes encontrar:

Mahou 5 Estrellas Pack de 12 Latas de 33 cl: este es un clásico que no necesita presentación. Con su sabor equilibrado y un toque amargo justo, es la cerveza perfecta para cualquier ocasión. Por solo 8,63 €, puedes llevarte 12 latas de 33 cl , lo que te asegura tener suficiente para esas reuniones con amigos en casa.

este es un clásico que no necesita presentación. Con su sabor equilibrado y un toque amargo justo, es la cerveza perfecta para cualquier ocasión. Por solo , lo que te asegura tener suficiente para esas reuniones con amigos en casa. Mahou Cerveza Tostada 0,0% Alcohol Lata de 33 cl : si prefieres una opción sin alcohol, la Mahou Tostada 0,0% es ideal para ti. Con su sabor intenso y tostado, no echarás de menos el alcohol. Cada lata de 33 cl tiene un precio de 0,73€ , y es una excelente elección para disfrutar sin culpa.

: si prefieres una opción sin alcohol, la Mahou Tostada 0,0% es ideal para ti. Con su sabor intenso y tostado, no echarás de menos el alcohol. , y es una excelente elección para disfrutar sin culpa. Mahou 5 Estrellas Sin Filtrar Lata de 33 cl : para los que buscan algo diferente, la Mahou Sin Filtrar ofrece una experiencia única con su sabor más intenso y cuerpo robusto. A un precio de 0,91€ por lata de 33 cl , esta es una excelente opción para los aventureros del sabor.

: para los que buscan algo diferente, la Mahou Sin Filtrar ofrece una experiencia única con su sabor más intenso y cuerpo robusto. , esta es una excelente opción para los aventureros del sabor. Mahou IPA 5 Estrellas Lata de 33 cl: los amantes de las cervezas con carácter estarán encantados con la Mahou IPA, que combina lo mejor de la tradición cervecera con un toque moderno. Su precio es de 1,06€ por lata de 33 cl , y es perfecta para aquellos que buscan explorar nuevos sabores.

los amantes de las cervezas con carácter estarán encantados con la Mahou IPA, que combina lo mejor de la tradición cervecera con un toque moderno. , y es perfecta para aquellos que buscan explorar nuevos sabores. Mahou Rosé Lata de 33 cl: si te gustan las cervezas suaves y afrutadas, la Mahou Rosé es la elección perfecta. Con un precio de 0,83€ por lata de 33 cl, esta cerveza te ofrece una experiencia refrescante y diferente.

Para aprovechar esta increíble oferta, lo único que tienes que hacer es asegurarte de que tu selección de cervezas Mahou sume al menos 20 €. Una vez hecho esto, Alcampo te bonificará con los gastos de envío o la recogida gratuita. De este modo, puedes esperar en casa a que te traigan tu pedido sin más, o dirigirte a la tienda física más cercana tras haber hecho el pedido online. Sólo asegúrate de que los productos que eliges formen parte de la selección Mahou incluida en la promoción que es válida hasta el 31 de agosto de 2024, así que no lo pienses demasiado y haz tu compra cuanto antes.