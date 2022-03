Los objetos que se pueden personalizar suelen tener mucho éxito en ventas, y es que sin duda resulta muy atractivo y llamativo poder ponerle tu nombre o lo que tú quieras a algo determinado para decorar tu hogar o para ponerte de ropa, por ejemplo. Hoy te mostramos los cojines personalizables de Zara Home que están arrasando en ventas y que no sabías que los necesitabas tanto hasta que los veas.

Zara Home se saca de la manga de vez en cuando maravillas que enamoran a simple vista, lo que sin duda ha pasado en este caso, por lo que debes darte prisa para ir a comprar estos cojines porque son lo más. La firma gallega aúna siempre diseño y calidad para ofrecer a sus clientes artículos perfectos para decorar diferentes lugares de la casa y que cumplan con una función determinada, y siempre a muy buenos precios.

Estos son los cojines personalizables de Zara Home que querrás en tu hogar ya

Se trata del Cojín Forma Letra, un precioso cojín que tiene forma de letra y que está disponible en todas las letras del abecedario, en tres tonos diferentes. Las posibilidades para decorar con estos cojines son infinitas, ya que puedes formar un nombre o palabra con ellos, o bien comprar la inicial de cada persona que viva en la casa… ¡una locura todo lo que puedes hacer con ellos!.

Estos cojines personalizables de Zara Home son perfectos para espacios infantiles pero quedarán también muy bien en el salón. Con un precio de 15,99€ para cualquiera de las letras, cuentan con relleno y exterior de tacto de borreguito, lo que hace que sean muy suaves. Tanto el exterior como el relleno son 100% poliéster.

Las medidas exactas de cada cojín varían en función de la letra en cuestión, ya que son diferentes formas, pero el ancho ronda los 24 cm y el alto los 32 cm, y el peso suele estar en los 274 g. En cuanto a sus cuidados, se recomienda lavar a máquina a un máximo de 30ºC con un centrifugado corto, no utilizar lejía ni blanqueador, no limpiar en seco, no planchar y no meter en la secadora.

Si estás buscando algo muy especial para decorar tu casa y darle un toque diferente, original y muy personal, sin duda estos cojines personalizables de Zara Home son todo un puntazo que te flipará tener tanto en el dormitorio como en el sofá.