La CNMV no obligará a lanzar una OPA sobre Duro Felguera al considerarla «en peligro grave e inminente»

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) no aplicará la obligatoriedad de lanzar una oferta pública de adquisición (OPA) sobre Duro Felguera una vez que los inversores mexicanos, los grupos Prodi y Mota-Engil México capitalicen los créditos por valor de 90 millones de euros que concederán a la fabricante de bienes de equipo asturiana. El organismo que preside Rodrigo Buenaventura lleva meses estudiando la operación diseñada por el actual equipo gestor y que debe suponer una solución definitiva para la compañía.

Según ha podido saber OKDIARIO, la Comisión de Valores tendrá en cuenta dos de los supuestos recogidos en la normativa de OPA en vigor cuando se trata de toma de participaciones significativas en una empresa cotizada mediante la capitalización de créditos. Precisamente, la fórmula elegida en el plan de reflotamiento diseñado por el equipo que dirige, como consejero delegado (CEO) de Duro Felguera, Jaime Argüelles.

Según lo previsto, la ingeniería asturiana recibirá el próximo mes de julio dos créditos por valor de 90 millones de euros que, hacia el otoño, serán recapitalizados. Esas operaciones darán a las mexicanas Prodi y Mota-Engil México (filial de la portuguesa Mota-Engil) la titularidad de hasta el 55% de la ingeniería. Un porcentaje que puede variar en función de los accionistas minoritarios que ejerzan su derecho de suscripción preferente.

La normativa de OPA contempla dos excepciones al lanzamiento de una oferta pública en el caso de que la entrada de un accionista significativo o de control se realice con este procedimiento. Por un lado, el Real Decreto 1066/2007 (aunque ya estaba prevista en la anterior norma de 2003) exceptúa del régimen de opa obligatoria las compras y las operaciones procedentes de la capitalización de créditos «en sociedades cotizadas cuya viabilidad financiera esté en peligro grave e inminente, aunque no esté en concurso».

La condición para aplicar esta salvedad es que «se trate de operaciones concebidas para garantizar la recuperación financiera a largo plazo de la sociedad». Según las cuentas aprobadas en la junta general celebrada ayer, Duro Felguera cerró el ejercicio 2022 con unos fondos negativos de más de 147,5 millones de euros. Y ello, pese al rescate de hace dos años de la Sepi que concedió ayudas de 120 millones y el Principado de Asturias, seis millones. Con todo, la empresa arrastra un fuerte endeudamiento a largo plazo, superior a los 145 millones al cierre del ejercicio pasado.

De ahí que la postura del equipo directivo de Duro Felguera y la del supervisor bursátil coincidan en asegurar la viabilidad futura de la firma asturiana. Además, la aplicación de este supuesto no exige que la empresa esté en concurso de acreedores; lo que facilita garantizar la recuperación financiera a largo plazo de las empresas en dificultades financieras. Algo esencial para una compañía cuyo principal accionista, hoy, Sabino García Vallina, apenas supera el 3% del capital.

No obstante, la dispensa de OPA no se obtiene automáticamente. La CNMV debe acordar, en un plazo no superior a quince días a contar desde la presentación de la solicitud, que no resulta exigible la oferta pública.

Recuperación de la actividad

Tras la junta de accionistas celebrada en Gijón, la presidenta de la compañía, Rosa Aza, ha resaltado que tiene la «esperanza centrada» en que las autorizaciones necesarias para la primera fase del proceso, que es la materialización de dos préstamos por 90 millones de Prodi y Mota-Engil, se produzca el próximo mes de julio.

«Una vez que el préstamo esté en caja», se podrá solicitar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la exención de la OPA. De tal modo que, si se descuenta agosto -inhábil para la mayor parte de las administraciones- «el próximo otoño» sería el horizonte temporal «para terminar el proceso» de recapitalización de la empresa.

Antes de aportar los fondos comprometidos, los futuros accionistas de control necesitan el visto bueno de las instituciones financieras con las que Duro Felguera mantiene una importante deuda, además de la autorización del Principado de Asturias, que apoyó a la empresa en crisis con una ayuda de seis millones de euros y la Sociedad Estatal de Participaciones (Sepi) que aportó 120 millones en forma de crédito participativo. Además, como es preceptivo, Inversiones Exteriores deberá dar el placet a la llegada del dinero desde México.

Una vez recibido el dinero, la compañía solicitará formalmente a la CNMV la exención de la OPA.

Rosa Aza ha resaltado que «se está trabajando» en la expansión de la ingeniería a nuevos mercados. En ese sentido, el consejero delegado de la empresa, Jaime Argüelles, ha desvelado que ya se están firmando convenios de colaboración con las empresas de los futuros accionistas de control «en terrenos como la energía y los fertilizantes», en México, y en África (en energía, y oil & gas) algunos de ellos ya en fase de «pre ingeniería».

La presidenta de Duro Felguera ha insistido en que la presencia de inversores industriales en la firma asturiana ya «aporta sinergias», si bien ha matizado que para una compañía como Duro Felguera perder reputación «es fácil y recuperarla es complicado», algo que considera que la empresa está logrando, como refleja el aumento de la contratación, ha apuntado.