La Comisión Nacional Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha aprobado, en primera fase, a Endesa la operación con MasOrange para poder adquirir por 90 millones de euros la comercializadora energética digital de la compañía de telecomunicaciones. En concreto, la comercializadora energética de MasOrange se conoce con el nombre de Energía Colectiva, y cuenta con alrededor de 350.000 clientes de electricidad y gas.

La notificación se produjo el pasado 6 de noviembre y ha sido autorizada en esa primera fase, por la vía rápida y sin compromisos, según consta en los registros de la CNMC.

Además, a finales de septiembre, MasOrange y Endesa anunciaron una operación que se enmarca en un acuerdo de comercialización de energía y telecomunicaciones con el cual aspiran a captar alrededor de un millón de clientes a través de ofertas personalizadas y servicios de alto valor añadido.

30 millones de usuarios

En concreto, Endesa podrá ofrecer su propuesta comercial de energía a los clientes de la compañía de telecomunicaciones, MasOrange, gracias a la experiencia de cliente diferencial, basada en la tecnología, la cercanía y la capacidad de adaptación.

Con alrededor de 30 millones de usuarios y una red de en torno a 1.500 tiendas exclusivas y sus canales digitales, MasOrange ofrece una relevante plataforma tecnológica para la distribución de energía.

Por otro lado, la eléctrica va a contar con MasOrange en la comercialización de servicios de telecomunicaciones para sus alrededor de siete millones de clientes de mercado de librea.