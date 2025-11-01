China ha flexibilizado los controles de exportaciones de tierras raras a la Unión Europea (UE) de forma temporal. Durante 12 meses, el gigante asiático los ha suspendido, tras la videoconferencia de alto nivel mantenida este pasado viernes entre el comisario de Comercio de la UE, Maros Sefcovic, y el ministro de Comercio chino, Wang Wentao.

Sefcovic ha celebrado en el anuncio oficial de la aplicación de la suspensión y las «constructivas negociaciones» que han llevado a esta suspensión de la intensificación de los controles de exportación de tierras raras en China.

Esta medida amenazaba desde octubre con desembocar una verdadera crisis comercial entre Pekín y Bruselas; unas medidas derivadas del conflicto arancelario entre China y EEUU, que el propio Sefcovic calificó en su momento como «injustificadas y dañinas».

«Ambas partes han reafirmado su compromiso de continuar el diálogo para mejorar la aplicación de las políticas de control de exportaciones», ha añadido Sefcovic en su anuncio, publicado en su cuenta de la red social X.

🇪🇺🇨🇳 Constructive talks with @MOFCOM_China at senior official level. China confirmed that the suspension of the October export controls applies to the EU. Both sides reaffirmed commitment to continue engagement on improving the implementation of export control policies. — Maroš Šefčovič🇪🇺 (@MarosSefcovic) November 1, 2025

El portavoz de Comercio de la UE, Olof Gill, ha celebrado posteriormente esta suspensión como una «medida apropiada y responsable para garantizar la estabilidad de los flujos comerciales mundiales en un ámbito de vital importancia» y ha asegurado que China y la UE aprovecharán este próximo año para «reducir las divergencias» existentes en este ámbito.

Para empezar, Wong y Sefcovic han debatido opciones para «mantener la estabilidad de la cadena de suministro en relación con las tierras raras», antes de declarar su compromiso mutuo de cara a la «facilitación de licencias, incluidas las licencias generales» de exportación.

«Ambas partes coincidieron en la utilidad del diálogo y reconocieron la importancia de mantener una buena comunicación en torno a los controles a la exportación», ha concluido el portavoz.