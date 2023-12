Una chimenea en casa sin tener salida de humos: el invento definitivo de Leroy Merlin

¿Te gustaría disfrutar del calor y el encanto de una chimenea en tu hogar, pero no tienes salida de humos ni espacio suficiente? No te preocupes, porque Leroy Merlin tiene la solución perfecta para ti: la chimenea de etanol blanco Jefferson, un invento revolucionario que te permitirá crear un ambiente acogedor y confortable sin necesidad de obras ni instalaciones complicadas y que vamos a conocer al detalle a continuación. Descubre el nuevo invento definitivo de Leroy Merlin, una chimenea que es todo un «top» ventas.

La chimenea que arrasa en Leroy Merlin

Tener una buena calefacción en casa es algo que resulta esencial durante la temporada de invierno, y parece que entre todas las opciones, las chimeneas se han puesto muy de moda últimamente. Sin embargo, para poder contar con una chimenea clásica se requiere espacio y sobre todo, una buena salida de humos.

¿Pero y si no tenemos ese espacio y lo necesario para una buena combustión de nuestra chimenea? Pues lo cierto es que en Leroy Merlin tienes algunas soluciones como las chimeneas eléctricas o también, el modelo de chimenea que más se vende en sus tiendas: la chimenea de etanol Jefferson.

Esta chimenea que se presenta en un bonito color blanco, es un producto innovador que funciona con bioetanol, un combustible ecológico y renovable que se obtiene de la fermentación de la biomasa vegetal. El bioetanol no genera humos ni cenizas, por lo que no necesita salida de humos ni ventilación. Además, no produce olores ni residuos, y respeta el medio ambiente al reducir las emisiones de CO2.

Así es la chimenea de etanol que Leroy Merlin ha rebajado

La chimenea de etanol blanco Jefferson tiene un diseño elegante y moderno, que combina con cualquier estilo de decoración. Gracias a ello se convierte en algo más que un dispositivo de calefacción; es una declaración de estilo. Su diseño cautivador, combinado con el color blanco que evoca pureza y modernidad, la convierte en un elemento decorativo que embellecerá cualquier ambiente. Además, su funcionamiento ecológico con bioetanol la convierte en una opción respetuosa con el medio ambiente, alejándonos de las molestias de los humos nocivos.

Su estructura exterior está hecha de madera MDF robusta, y su estructura interna de hierro de doble protección. Su quemador de acero inoxidable 430SS de calidad superior tiene certificación TUV, lo que garantiza una llama segura y persistente. El quemador tiene una capacidad de 1,2 litros de bioetanol, y se suministra con lana de roca para que podamos estabilizar la llama y evitar derrames.

En cuanto a su tamaño, la chimenea de etanol blanco Jefferson tiene unas dimensiones exteriores de 89,5 x 28 x 90,5 cm, y unas dimensiones del marco interno de 58 x 22 x 52 cm. Se convierte así en la solución para calentar perfectamente el salón de casa o el dormitorio ya que con esas medidas, se puede colocar en cualquier lugar de la casa, ya sea en el mencionado salón, el comedor, el dormitorio o el pasillo. Su potencia es de 3,2 – 3,4 kw, y puede calentar una superficie de hasta 30 m². Su montaje es muy sencillo, y se realiza en aproximadamente una hora y cuarto con dos personas. Se suministra como un kit de montaje completo con instrucciones detalladas.

¿A qué estás esperando parece hacerte con ella? La chimenea de etanol blanco Jefferson es un producto exclusivo de Leroy Merlin, que puedes adquirir por un precio increíble de 409,95 euros, rebajado de 479,95 euros. No dejes pasar esta oportunidad de tener una chimenea en casa sin tener salida de humos, y disfruta del calor y la belleza de una llama real sin complicaciones. ¡Corre a Leroy Merlin y hazte con la tuya!.