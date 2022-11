La cerveza favorita de este famoso que cuesta sólo 70 céntimos

La cerveza es una de las bebidas más populares en el mundo y también como no, en España. En nuestro país se beben 50 litros anuales per cápita (datos de 2020) y son muchas las marcas de cervezas que podemos encontrar. Sin embargo no siempre sabemos cuál elegir de modo que puede estar bien fijarse en la que toman personajes conocidos como el famoso presentador y aventurero Jesús Calleja, cuya cerveza favorita cuesta sólo 70 céntimos.

La cerveza favorita de Jesús Calleja

Jesús Calleja, es uno de los presentadores favoritos de Mediaset que conecta con la audiencia gracias a sus programas «Planeta Calleja» y «Volando voy» y en su faceta aventurera, ha decidido desvelar ahora cómo se elabora su cerveza favorita que no es otra que la famosa Heineken.

El popular presentador ha decidido emprender una aventura especial para saber de qué modo se elabora la cerveza Heineken desde que se cultiva la malta con la que se hace hasta que llega a las estanterías de los supermercados, donde su lata apenas alcanza los 0,75 céntimos y averiguar así como ha logrado tener un impacto cero en huella de carbono, agua y residuos.

A través de una serie de vídeos publicados en YouTube y en redes sociales, Calleja se muestra visitando la fábrica de Heineken España para luego pasar a charlar con algunos de los responsables de la elaboración de esta cerveza que le explican su proceso y también el esfuerzo de Heineken por elaborar un producto con menos emisiones, ahorro de agua, así como trabajar con cultivos más sostenibles y también, el apoyo a la hostelería así como el apoyo al empleo de los jóvenes

Un viaje completo para Calleja en lo que respecta al mundo de la cerveza y en concreto de Heineken que en España se sitúa como la segunda de las marcas que más se venden. En total son 10 millones de hectolitros los que vende cada año en nuestro país (por detrás del grupo Mahou-San Miguel que con sus distintas variedades de cervezas venden 13,5 hectolitros).

Del tipo Lager y estilo Pilsen de color amarillo claro y brillante, Heineken se distingue por su elaboración con ingredientes naturales de calidad, como la malta Pilsen de cebada y que tiene también una espuma gruesa y blanca con un aroma frutal que recuerda al plátano y que se consigue debido a la baja fermentación a baja temperatura. El sabor es suave con un ligero amargor que la convierte en una de las cervezas más deliciosas que se puedan beber.

Una cerveza clásica que gusta para tomar con el aperitivo o también para acompañar la comida. La tienes disponible además en todos los supermercados, como por ejemplo Mercadona, Carrefour o Alcampo. Se vende en botellín de 25 cl a un precio de 0,70 céntimos, o también en lata de 33 cl por 0,74 céntimos. También la tenemos en formato pack de 12 botellines o de 12 latas así que tú eliges cómo disfrutarla tal y como ya hace Jesús Calleja.