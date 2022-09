Caos en Mercadona con la retirada de uno de sus productos más demandados.De hecho, uno de los productos que más utilizaban sus clientes pero que para sorpresa de muchos ya no está disponible de modo que vamos a conocer ahora de cuál se trata, el porqué de su reciente retirada de los estantes de Mercadona y también si existe la posibilidad de que vuelva o si tiene alguna otra alternativa que sea igual o parecida. Toma nota porque seguro que te va a sorprender saber que ya no está disponible y el porqué de ese caos.

Mercadona retira una de sus especias más vendidas

Entre las recientes retiradas de Mercadona que hemos conocido debido a las consultas de sus clientes en redes sociales, está la de un producto que va a sorprender a mucha gente.

Se trata del bote de Prebella, una especia a partir de esta planta que se encontraba en Mercadona a un precio inferior a los dos euros y que ya no está en el surtido de este supermercado tal y como han respondido a la pregunta de uno de sus clientes en Twitter.

Hola, Rubén. Por el momento no disponemos del producto en el surtido, sentimos las molestias. ¿Podrías indicarnos que era lo que más te gustaba? Nos gustaría comunicarlo a los responsables. Gracias. Un saludo. — Mercadona (@Mercadona) September 1, 2022

Un condimento que usaban muchos de sus clientes pero que por lo visto no va a volver por el momento, según ha añadido también la propia cuenta de Mercadona en su respuesta.

La prebella es una planta arbustiva que alcanza los 30 centímetros originaria del suelo de la Comunidad Valenciana cuyo nombre científico es Thymus piperella. Se la conoce popularmente como tomillo aceitunero y se podía comprar en Mercadona para poder condimentar platos como gazpachos, salsas de tomate, carnes, guisos, risottos, adobos, y aliños de aceitunas.

Pero ahora ya no se encuentra disponible y no sabemos si en un futuro, lejano o no, acabará regresando de modo que no nos tocará otra que buscarla en otros supermercados. Por ejemplo, la tenéis en El Corte Inglés, en una bolsa de 20 gramos y de la marca La Especiera del Norte y a un precio de 3,40 euros y en el caso de querer comprar otra que sea similar, podéis probar con el tomillo que aunque no es lo mismo puede serviros también para condimentar todo tipo de salsas, carnes y guisos.