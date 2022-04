Los funcionarios siguen utilizando mascarillas en sus centros de trabajo por la falta de directrices del Gobierno sobre su uso en las administraciones públicas. Ante esta situación, las administraciones públicas, el día 20, amanecieron en líneas generales manteniendo las mascarillas -Seguridad Social, SEPE, comisarías, museos- especialmente en los ámbitos de atención al público. Desde las direcciones se ha enviado un correo electrónico por la responsabilidad de los trabajadores, a la espera de la reunión urgente de los Comités de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Desde Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, echan en falta un plazo lógico para una mejor organización y evaluación de riesgos de cada puesto de trabajo a la hora de mantener o no el uso de las mascarillas. «En este sentido, desde nuestra responsabilidad en los servicios de prevención vamos a ser rigurosos y extremar la precaución para garantizar que el uso o no de mascarillas se realice de manera responsable, manteniendo las medidas de separación y ventilación de espacios» apuntan.

Desde las direcciones se ha enviado un correo electrónico por la responsabilidad de los trabajadores y trabajadoras en el que se recomienda un uso responsable de la mascarilla en los espacios cerrados de uso público en los que las personas transitan o permanecen un tiempo prolongado, como puedan ser las oficinas de atención al ciudadano.

Empresas privadas

El Gobierno pasa la pelota a las empresas, que serán las encargadas de evaluar la necesidad de imponer mascarillas a sus trabajadores. Pese a las dudas sembradas este martes por la ministra de Sanidad, Carolina Darias, sobre la posibilidad de establecer nuevas normativas en relación a las empresas, el BOE aclara que «los responsables en materia de prevención de riesgos laborales, de acuerdo con la correspondiente evaluación de riesgos del puesto de trabajo, podrán determinar las medidas preventivas adecuadas que deban implantarse en el lugar de trabajo o en determinados espacios de los centros de trabajo».

Este miércoles, Darias ha aclarado que las empresas no evaluarán la necesidad de usar o no mascarilla por la evolución de la pandemia sino por las características del puesto de trabajo como que cuente con la ventilación adecuada o se garantice la distancia. En una entrevista tras publicarse el real decreto por el que las mascarillas dejan de ser obligatorias en casi todos los espacios interiores, Darias ha subrayado que no se puede decir en qué empresas seguirá siendo obligatoria la mascarilla y en cuáles no porque «dependerá del puesto y el entorno en el que está» y serán los servicios de prevención los que hagan esa evaluación.