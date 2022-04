El Gobierno pasa la pelota a las empresas, que serán las encargadas de evaluar la necesidad de imponer mascarillas a sus trabajadores. Pese a las dudas sembradas este martes por la ministra de Sanidad, Carolina Darias, sobre la posibilidad de establecer nuevas normativas en relación a las empresas, el BOE aclara que «los responsables en materia de prevención de riesgos laborales, de acuerdo con la correspondiente evaluación de riesgos del puesto de trabajo, podrán determinar las medidas preventivas adecuadas que deban implantarse en el lugar de trabajo o en determinados espacios de los centros de trabajo».

Este miércoles, Darias ha aclarado que las empresas no evaluarán la necesidad de usar o no mascarilla por la evolución de la pandemia sino por las características del puesto de trabajo como que cuente con la ventilación adecuada o se garantice la distancia. En una entrevista tras publicarse el real decreto por el que las mascarillas dejan de ser obligatorias en casi todos los espacios interiores, Darias ha subrayado que no se puede decir en qué empresas seguirá siendo obligatoria la mascarilla y en cuáles no porque «dependerá del puesto y el entorno en el que está» y serán los servicios de prevención los que hagan esa evaluación.

«Y habrá que hacerles caso», ha añadido, porque «los servicios de prevención tendrán las razones fundadas, ya que habrán hecho la evaluación correspondiente». Darias también se ha referido a la inminente actualización de la guía, que ya será la número veinte, que recogerá esas recomendaciones para que los servicios de prevención hagan la evaluación y determinen el riesgo.

Sobre una cuarta dosis de la vacuna anticovid, Darias ha informado de que la ponencia de vacunas se reúne esta semana y el siguiente estudio de valoración será a los mayores de 80 años y ha recordado que la Agencia Europea del Medicamento (EMA) ya establecía la posibilidad de administrar otra dosis de refuerzo a este grupo de población.