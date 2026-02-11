Tras la liberación de aranceles de Bruselas al Cupra Tavascan, los fabricantes automovilísticos anticipan la eliminación de los aranceles de la Comisión Europea (CE) a los coches 100% eléctricos procedentes de China. La decisión del Ejecutivo comunitario sienta precedente y abre la puerta a negociaciones entre Bruselas y las automovilísticas para reducir estas nuevas tasas a cero a cambio de la fijación de un precio mínimo y así evitar la competencia desleal en los mercados de los modelos que se producen en las plantas chinas con aquellos que se fabrican en el Viejo Continente.

Así lo han señalado fuentes cercanas a la negociación, en conversaciones con este diario, que han destacado que «la decisión de Bruselas de liberar al Cupra Tavascan de los aranceles del 20,7%, que se aplicaban al envío del coche a los distintos mercados europeos al producirse en la planta que tiene el Grupo Volkswagen en Anhui (China), sienta precedente y abre la puesta a que el Ejecutivo comunitario llegue a nuevos acuerdos con otras marcas automovilísticas para eliminar las tasas a cambio de la imposición de un precio mínimo».

Desde el mes de octubre de 2024, Bruselas impone tasas de hasta el 35,3% a todos los vehículos propulsados por motores 100% eléctricos fabricados en China que se exportan al mercado comunitario. Una situación desencadenada por la profunda crisis que viven los fabricantes automovilísticos europeos, agravada por la llegada de nuevas marcas chinas al Viejo Continente.

Norma que, lejos de actuar como medida de contención al avance de las marcas chinas en los distintos mercados europeos, ha golpeado de lleno a los fabricantes europeos con producción en China, como es el caso de Cupra con el Tavascan.

Este arancel tuvo un impacto muy negativo en las cuentas de la compañía con sede en Martorell, que llegó a anotarse una caída del 96% en su beneficio operativo, hasta los 16 millones de euros (18,9 millones de dólares) en los primeros nueve meses de 2025, afectada por las tasas impuestas por Bruselas.

Aranceles para los coches de China

En el caso del Tavascan, la decisión de la Comisión, fechada el 9 de febrero y publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea (UE) este martes, indicaba que el Grupo Volkswagen había acordado compromisos relacionados con proyectos de inversión en vehículos 100% eléctricos en Europa para obtener la exención arancelaria, sin ofrecer más detalles.

Un documento en el que el Ejecutivo Comunitario no desvela detalles sobre la cuota acordada y el precio mínimo para el Tavascan, al tener un carácter confidencial, a pesar de una solicitud de detalles de la Cámara de Comercio de China para la Importación y Exportación de Maquinaria y Productos Electrónicos (CCCME).

Organismo que ha criticado a la Comisión por entablar conversaciones bilaterales con empresas individuales, con lo que se espera que los acuerdos sean con las empresas europeas afectadas por la norma de las tasas y no con los fabricantes automovilísticos chinos.

Para las marcas chinas, el envío de coches 100% eléctricos a Europa tiene un sobrecoste del 35,3% para el Grupo SAIC, dueño de MG; 18,8% para Geely; y un 17% para BYD. Unas tasas que no han logrado frenar su avance en los distintos mercados europeos, en especial el español, en el que están registrando un mayor incremento de las ventas.