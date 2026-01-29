El Ibex 35 ha arrancado la sesión de este jueves con una subida del 0,25%, lo que le ha llevado a mantener la cota psicológica de los 17.600 puntos y a situarse en los 17.652,2 puntos en torno a las 9.00 horas. Mientras que la jornada estará marcada por la reacción de los mercados a la decisión adoptada ayer por el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) de mantener los tipos de interés.

El organismo presidido por Jerome Powell decidió este miércoles -con las Bolsas europeas ya cerradas- este miércoles dejar intactos los tipos de interés en el rango objetivo del 3,50% al 3,75%, en mínimos de finales de 2022.

Por su parte, la cotización del oro al contado, valor refugio por antonomasia, prosigue imparable su rally de enero, marcando nuevos máximos prácticamente a diario, y, tras romper este jueves la barrera de los 5.500 dólares, llegaba a aproximarse a los 5.600 dólares, con una revalorización del 3,3% respecto del cierre de ayer.

En el terreno empresarial español, Grupo Dia cerró 2025 con unas ventas brutas bajo enseña de 7.075,5 millones de euros, lo que representa un incremento del 11,2% respecto a 2024 a moneda constante, mientras que su facturación en España aumentó un 8,6%, hasta los 5.565,1 millones de euros.

Las empresas del Ibex 35

En los primeros compases de la jornada, los mayores avances del Ibex 35 correspondían a Indra (+1,1%), ArcelorMittal (+2,18%) y Unicaja Banco (+1,13%), mientras que, por el contrario, entre los retrocesos destacaban Acerinox (-3,12%) y Merlin Properties (-0,63%).

Mercados internacionales

Las principales Bolsas europeas iniciaban la jornada con signo mixto: París subía un 0,87%, Londres un 0,58% y Milán un 0,48%, mientras que Fráncfort cedía un 0,76%.

En este escenario, el precio del barril de Brent -referencia en Europa- ascendía un 1,31%, hasta los 68,25 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, subía un 1,52%, hasta los 64,17 dólares.

Finalmente, en el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1980 billetes verdes, en tanto que el interés exigido al bono español a diez años descendía hasta el 3,217%.