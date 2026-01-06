El Ibex 35 cotiza prácticamente plano al mediodía en la sesión de este martes del Día de Reyes, con un ligero aumento del 0,22% hasta situarse en los 17.651,34 puntos tras tocar durante la apertura los 17.700 enteros, máximos históricos, en una jornada marcada por la intervención de las fuerzas militares de Estados Unidos en Venezuela.

La cotización de los valores sigue de cerca las consecuencias derivadas de la reciente operación militar en la que fuerzas militares de Estados Unidos capturaron este sábado al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

En este marco, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que su Gobierno está ahora «a cargo» de Venezuela y ha subrayado que su prioridad es «reconstruir» el país, especialmente su industria petrolera, más que impulsar una convocatoria electoral o la liberación de presos políticos.

Empresas del Ibex 35

A media sesión, Sacyr lidera los ascensos del selectivo, con un avance del 2,55%, seguido por Fluidra (+1,98), Aena (+1,56) y ACS (+1,52).

Por contra, entre los descensos que se registran en el mediodía destacan los de Puig (-1,64%), BBVA (-1,07%), Colonial (-0,93%) y Banco Sabadell (-0,84%).

Mercados internacionales

En cuanto a las principales plazas europeas, la de París registra un recorte a mediodía del 0,60%, la de Londres crece un 0,69% y la de Francfort se mantiene plana, en línea con la española.

El precio del barril de petróleo de calidad Brent, referencia para el Viejo Continente, se sitúa a media sesión en los 62,08 dólares, con un alza del 0,52%, mientras que el Texas cotiza a 58,57 dólares, con un incremento del 0,43%.

En el mercado de divisas, el euro se intercambia a 1,1707 ‘billetes verdes’, mientras que en el mercado de deuda, la prima de riesgo española ronda los 40,3 puntos básicos, con el interés exigido al bono a diez años en el 3,29%