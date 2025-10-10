El BOE lo hace oficial: estos son todos los bancos que cierran sus puertas durante tres días seguidos en España

Los bancos de España permanecerán cerrados hasta 72 horas en algunas comunidades autónomas. Las entidades financieras cerrarán tres días de forma consecutiva en las zonas de España que trasladarán el Día de la Hispanidad, que se celebra el domingo 12 de octubre, al lunes 13 de octubre. Así que los ciudadanos que residan en estos puntos del territorio español no podrán acudir a las respectivas oficinas.en estos días. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre los bancos que cierran en España sábado, domingo y lunes.

Este domingo 12 de octubre se celebra el Día de la Hispanidad y Madrid será el epicentro de todas las celebraciones con el desfile militar que se celebrará en las calles principales de la capital a partir de las 11.00 horas. Este día en nuestro país se celebrará el Descubrimiento de América por parte de Cristóbal Colón y, a diferencia de los últimos años, muchos españoles no podrán hacer puente, ya que este festivo nacional cae en domingo.

Algunas comunidades autónomas en España sí que trasladarán este festivo al lunes 13 de octubre, ya que se acogerán al Real Decreto 2001/1983. Esta norma establece que los puntos de España podrán trasladar el festivo al lunes siempre y cuando coincida con domingo. Así que por el Día de la Hispanidad se agarrarán a este decreto hasta cinco comunidades autónomas. De esta manera, los bancos de estas partes del territorio español permanecerán cerrados durante 72 horas.

Los bancos que cierran tres días en España

Las comunidades autónomas de España en las que será festivo el lunes 13 de octubre, por lo tanto, los bancos permanecerán cerrados, son las siguientes:

Andalucía.

Aragón.

Asturias.

Castilla y León.

Extremadura.

También hay que destacar el caso de la Comunidad Valenciana, en la que los bancos cerraron sus puertas el jueves 9 de octubre con motivo del Día de la Comunidad Valenciana, pero sí abrirán este viernes 10, ya que no está declarado como festivo, aunque los colegios vayan a permanecer cerrados. Posteriormente, cerrarán sábado y domingo para volver a abrir el lunes 13 de octubre.

De esta manera, los bancos en Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León y Extremadura cerrarán sus puertas durante 72 horas, que equivale a los días sábado, domingo y lunes. Es decir, abrirán por última vez el viernes y no volverán a abrir hasta el martes.

De esta forma, los ciudadanos de estas comunidades autónomas no podrán realizar durante estos días ninguna operación que se pueda realizar en las oficinas bancarias a través de un cajero, gestor de cuentas, asesor financiero o ejecutivo de atención al cliente. Por su parte, sí que se podrán realizar operaciones en los cajeros automáticos, que permanecerán abiertos las 24 horas del día, y también podrán realizar todo tipo de operaciones a través de la banca online. Los bancos situados en estos puntos de España también tendrán un teléfono de atención al cliente a disposición durante las horas del día.

Los días que cerrarán los bancos hasta 2026

Después de este puente que celebrarán algunas comunidades autónomas, los bancos volverán a cerrar sus puertas hasta cuatro días de aquí a final de año, coincidiendo con los festivos nacionales que se celebrarán en España antes de final de año.