El BOE lo ha confirmado y no te va a gustar: el cambio que puede dejarte sin casa hasta 2027 es oficial

Ya está confirmado en el Boletín Oficial del Estado: si tienes un piso alquilado a un inquilino que no hace frente a sus obligaciones económicas, podrá seguir en la vivienda hasta el 31 de diciembre de 2026 si está en una situación de vulnerabilidad. El Gobierno despidió el año aprobando una serie de medidas sociales, entre las que está la protección frente a los impagos de alquiler de los ciudadanos que están en una situación vulnerable. Consulta en este artículo todo lo que se ha publicado en el BOE sobre la opción de recuperar tu casa.

El Gobierno de Sánchez, mientras sigue a la deriva, también sigue dando palos de ciego en materia de vivienda. Mientras la okupación sigue aumentando cada año (en 2024 un 7.4% respecto a 2023) y el precio de las casas toca su techo histórico, lo que queda del PSOE volvió a plegarse a Bildu para volver a suspender los desahucios de los inquilinos vulnerables hasta el próximo 31 de diciembre de 2026. Esto supone una mayor protección para los inquiokupas que no se hagan cargo de sus deudas.

Para ello, los inquilinos que no pagan el alquiler no podrán ser desahuciados si se declaran en situación de vulnerabilidad. Si tienen a cargo a hijos menores, familiares de más de 65 años o personas con alguna discapacidad, estarán amparados para seguir en la vivienda aunque no cumplan con sus obligaciones. Esto supone un agravio para los propietarios, a los que se les ha prometido una compensación (muchas siguen sin llegar) hasta esta fecha.

El BOE y lo que puede ocurrir con tu casa

Esta prórroga en la suspensión de desahucios para las personas vulnerables fue publicada en el BOE el pasado 24 de diciembre dentro del Real Decreto-ley 16/2025, de 23 de diciembre, por el que se prorrogan determinadas medidas para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social, y se adoptan medidas urgentes en materia tributaria y de Seguridad Social.

Esta norma publicada en el BOE informa que «se amplía hasta el 31 de diciembre de 2026 la suspensión de los procedimientos de desahucio y lanzamientos en los supuestos y de acuerdo con los trámites ya establecidos». También manifiesta «en consonancia, la posibilidad hasta el 31 de enero de 2027 de solicitar compensación por parte del arrendador o propietario recogida en el Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda y en materia de transportes».

El apartado del BOE en materia de vivienda está recogido en el Capítulo I, en su artículo 1, que hace mención a la «suspensión del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional», que dice lo siguiente: «La persona arrendataria podrá instar, de conformidad con lo previsto en este artículo, un incidente de suspensión extraordinaria del desahucio o lanzamiento ante el Juzgado por encontrarse en una situación de vulnerabilidad económica que le imposibilite encontrar una alternativa habitacional para sí y para las personas con las que conviva».

Para ello, estos inquilinos tendrán que acreditar estar en situación de vulnerabilidad. Algunos de los parámetros que fija el Gobierno están en el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples. Para acreditar esta situación, no se puede superar el límite de 3 veces el IPREM, y este se ampliará en casos de tener hijos, personas mayores de 65 años a cargo o estar al cuidado de una persona con discapacidad.

También se considerará a una persona en situación de especial vulnerabilidad a los que tengan menores de edad a cargo, sean víctimas de violanecia de género, estar en situación de dependencia o ser mayor de 65 años. Las personas que podrán acreditar esta situación no serán desahuciadas antes del 31 de diciembre de 2026 aunque no paguen el alquiler.