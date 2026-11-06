Bill Gates es claro y afirma que sólo estas 4 profesiones están a salvo de la inteligencia artificial

La inteligencia artificial está cambiando la forma de trabajar a una velocidad que hace sólo unos años parecía difícil de imaginar. Cada vez más empresas utilizan herramientas de IA capaces de analizar datos, programar, atender clientes o realizar tareas que hasta ahora dependían de una persona. Bill Gates es una de las voces que lleva tiempo advirtiendo de que esta transformación irá mucho más lejos y que buena parte de los trabajos actuales cambiarán profundamente durante los próximos años.

El cofundador de Microsoft ha señalado varias áreas que, al menos durante más tiempo, podrían resistir mejor la automatización. Entre ellas aparecen la programación, la biología, la energía y el deporte profesional que son sectores que ha destacado en distintas intervenciones al hablar del futuro del empleo. Y su visión no es precisamente tranquilizadora: considera que la inteligencia artificial asumirá una parte cada vez mayor de las tareas que hoy realizan las personas.

Bill Gates y afirma que estas 4 profesiones están a salvo de la inteligencia artificial

La programación aparece como una de las profesiones que Gates considera especialmente relevantes, incluso en un escenario en el que la propia inteligencia artificial ya puede generar código. De hecho, ha defendido que aprender a programar sigue teniendo sentido porque permite entender cómo funcionan los sistemas digitales y qué hay detrás de las herramientas que utilizamos.

Eso no significa que los programadores vayan a quedar al margen de los cambios. El propio Gates ha advertido de que el desarrollo de software será uno de los campos donde la IA tendrá un impacto importante. Su planteamiento es más bien que seguirá haciendo falta conocimiento técnico para diseñar, supervisar y mejorar esos sistemas.

La biología es otro de los campos que Gates menciona. El empresario ha dedicado buena parte de su trabajo de los últimos años a cuestiones relacionadas con salud, enfermedades infecciosas y biotecnología, y considera que la inteligencia artificial puede acelerar muchos procesos científicos. Sin embargo, el trabajo experimental, la investigación y la capacidad de interpretar resultados siguen teniendo un componente humano importante.

Algo parecido ocurre con la energía. Gates lleva años implicado en proyectos relacionados con energía nuclear, fusión y nuevas tecnologías destinadas a reducir emisiones. En este campo, la IA puede ayudar a realizar cálculos y optimizar procesos, pero el desarrollo de nuevas soluciones energéticas depende también de investigación, ingeniería e infraestructura física.

El deporte profesional tiene una ventaja que no depende de la tecnología

El cuarto ámbito es diferente a los anteriores. Aquí Gates no habla tanto de capacidad técnica como de lo que la gente quiere ver. Durante una entrevista en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, el presentador le preguntó si en el futuro seguirían siendo necesarios los seres humanos. Gates respondió que «para la mayoría de las cosas» no, aunque añadió inmediatamente que habrá actividades que las personas decidirán conservar.

Su ejemplo fue el béisbol. «No querremos ver ordenadores jugando al béisbol», explicó. La idea es sencilla: aunque una máquina pudiera llegar a ejecutar determinados movimientos mejor que una persona, el interés del deporte está precisamente en observar a otros seres humanos competir, fallar, mejorar y superar sus límites. Por eso el deporte profesional puede mantenerse como una actividad esencialmente humana incluso si la inteligencia artificial continúa avanzando. No porque las máquinas sean incapaces de realizar tareas físicas, sino porque el público probablemente seguirá prefiriendo ver competir a personas.

Gates cree que la IA hará innecesarios muchos trabajos actuales

Las declaraciones de Gates van mucho más allá de estas cuatro áreas. En la entrevista con Jimmy Fallon afirmó que, con el tiempo, fabricar productos, transportarlos o cultivar alimentos acabarán siendo problemas prácticamente resueltos mediante automatización. También ha advertido recientemente de que la IA afectará a sectores como el derecho, la atención al cliente, la medicina, el software y la industria. En un artículo publicado en 2026, llegó a señalar que muchos empleos desaparecerán de forma permanente y que los puestos más expuestos serán precisamente los de niveles iniciales e intermedios.

La situación resulta especialmente llamativa por lo que está ocurriendo en Microsoft. La compañía ha puesto en marcha un programa voluntario de salida para alrededor de 60.000 trabajadores en Estados Unidos, Canadá, India y Reino Unido. Microsoft insiste en que no se trata de sustituir directamente a esos empleados por inteligencia artificial, aunque la empresa está destinando cada vez más recursos a esta tecnología.

El trabajo humano no desaparecerá, pero puede cambiar mucho

Gates tampoco sostiene que todos los empleos vayan a desaparecer de un día para otro. Su previsión es que muchas tareas que ahora necesitan trabajadores terminarán automatizándose mientras aparecen otras nuevas. En sus últimas reflexiones ha planteado incluso la posibilidad de reservar determinadas actividades exclusivamente para personas, una idea que denomina Human Reserved. Pone como ejemplo trabajos donde el componente humano tiene un valor difícil de sustituir, como determinados cuidados personales.

La cuestión, por tanto, no es únicamente qué profesiones sobrevivirán, sino qué parte de cada trabajo seguirá necesitando una persona. Programadores, biólogos, ingenieros energéticos y deportistas profesionales pueden tener más margen que otros sectores, pero también ellos trabajarán cada vez más rodeados de sistemas capaces de hacer tareas que hasta hace poco parecían exclusivamente humanas.