La bebida de Mercadona que acelera el metabolismo y es perfecta para adelgazar

Si deseas perder algo de peso aunque estés de vacaciones, puedes conseguirlo con una buena alimentación, algo de ejercicio y también con alguna que otra «ayuda» extra como la bebida que está arrasando actualmente en los supermercados con mayor cuota de clientes. Descubre a continuación, la bebida de Mercadona que te servirá para acelerar el metabolismo de modo que muchos la consideran la bebida perfecta para adelgazar durante este verano. Una bebida que además puedes tomar entre horas o que de hecho, es también toda una tradición en algunos países.

La bebida de Mercadona que adelgaza

Si deseas adelgazar, al margen de dietas y ejercicio, tienes a tu alcance distintas bebida que de alguna manera permiten perder algunos kilos gracias a que sirven para acelerar el metabolismo y con ello, que nos sea más fácil quemar las grasas que nos sobran.

Es el caso de la bebida que destaca estos días en todos los supermercados de Mercadona y que no es otro que el Té Negro de PG Tips que es una de las marcas de té más populares y valoradas en todo el mundo. De hecho es la marca de té número en el Reino Unido, que es el país del té por excelencia.

Aprovecha que tienes ahora en Mercadona los tés de PG Tips pero en concreto, hazte con el té negro si deseas descubrir una bebida intensa, pero también con un gusto muy agradable que como decimos te va a servir para adelgazar si tenemos en cuenta que este tipo de té tiene como propiedad precisamente que acelera el metabolismo.

¿Pero cómo es que el té negro es un aliado perfecto para perder peso y mantenerse en forma? Pues debido a que es capaz de favorecer el crecimiento de ciertas cepas bacterianas intestinales que aceleran el metabolismo. En la práctica, los polifenoles presentes en el té negro, demasiado grandes para ser absorbidos en el intestino, estimulan la producción de bacterias buenas y modifican el metabolismo energético del hígado a través de los metabolitos intestinales.

El té negro como este que encuentras ahora en Mercadona, y al igual que el té verde, es prebiótico y, por lo tanto, induce el crecimiento de esos buenos microorganismos capaces de contribuir al bienestar intestinal y, en general, a todo el cuerpo. En particular, el té negro aumentaría la presencia de la bacteria Pseudobutyrivibrio, muy importante para el metabolismo y también para acelerarlo.

No lo dudes porque puedes tomar tu taza de té negro (a no ser que el médico te indique que es mejor que no bebas té) de forma diaria y comprobarás como sumado a algo de actividad física puedes perder peso más fácilmente.

El Té Negro de PG Tips disponible en Mercadona se vende en una caja de 40 bolsitas a un precio de 1,75 euros.