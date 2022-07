Mercadona revoluciona el mundo de las bebidas con este inventazo que vas a amar

Hay bebidas refrescantes y después, está la sidra asturiana. Esta bebida está llena de tradición en sus tierras y ahora, puedes disfrutar de su sabor en Mercadona. Esta nueva incorporación de Mercadona revolucionará el mundo de las bebidas, puro sabor, frescor y carácter para que puedas refrescarte este verano con una buena bebida.

La sidra asturiana, un clásico lleno de tradición

La sidra asturiana es un símbolo de identidad en su zona, pues uno de los frutos característicos de Asturias es la manzana, contando con una variedad que suma más de 500 tipos. El proceso de elaboración de la sidra es toda una tradición y ahora, podrás disfrutar de ellas en Mercadona, es un producto innovador en esta cadena de supermercados, pero seguro que arrasa como ninguno por su sabor.

Se dice, que la sidra asturiana es la única que se escancia en el mundo. Es una manera de servir la sidra más que curiosa que garantiza una correcta oxigenación de la sidra al ponerla en el vaso. Esto se hace para que se pueda disfrutar de todos los matices que cada sidra tiene que aportar. Si aún no te has animado a probarlas y quieres iniciarte en el mundo de la sidra, tienes que correr a Mercadona. El mejor plan siempre será disfrutar del producto en la zona de origen, pero, hasta que eso no sea posible, nada mejor que poder disfrutarla en casa.

El producto de Mercadona que revolucionará el mundo de las bebidas

Cuentan con un pack de sidra asturiana El Mayu, vienen en una caja de 12 botellines de 25 cl y tienen un volumen de 4,1% por botellín. Cuando abras la botella y hagas el primer sorbo, se volverá un básico que nunca faltará en tu despensa. Es refrescante, tiene un final dulce que a muchos gusta y lo mejor es que queda de lujo con cualquier picoteo.

La sidra es una acierto para las reuniones de verano, es original y tiene un gusto intenso y delicioso con el que siempre apetece hacer un sorbo más. Su envase es divisible, por lo que te podrás llevar solo un par para probar la experiencia. No obstante, cuando la pruebes, seguro que te llevas un par de cajas para tener siempre en casa, porque volarán en las cenas de verano.

Hay quienes se animan y la utilizan para cócteles, las opciones son tantas como tu imaginación dé, pero algo está claro, está deliciosa en todas sus formas. Ya es un imprescindible que no falta en nuestro carrito de la compra cuando pasamos por Mercadona. Hay muchos tipos de sidra asturiana, pero esta te conquistará seguro, podrás notar el final de manzana en cada botella.

Anímate con este producto de Mercadona que revolucionará el mundo de las bebidas en tu hogar y prueba una cosa nueva este verano. Seguro que gustará a muchos y contarás con una opción más para tus reuniones durante la temporada. Seguro que esta bebida arrasa en Mercadona, así que anímate a probarla y disfruta del sabor del verano. ¡Nosotros seguro que nos llevamos un par de cajas en nuestra próxima visita!