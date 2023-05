El BCE sigue a la Fed y sube los tipos hasta el 3,75%: hipotecas más caras y menor crecimiento

El Banco Central Europeo ha decidido subir hoy los tipos de interés otro cuarto de punto hasta situarlos en el 3,75%, a pesar de las especulaciones que había sobre la posibilidad de que se tomara un respiro a la espera de ver los efectos del endurecimiento monetario que lleva practicando desde junio de 2022 y que tardan más de un año en surtir sus efectos. A pesar de las presiones de los consejeros del banco más proclives a aflojar la mano, se ha impuesto una vez más la tesis de los llamados ‘halcones’, partidarios del rigor a toda costa, despejando las dudas que había suscitado la presidenta de la institución, Christine Lagarde, cuando en marzo declaró que ni se comprometía de seguir elevando el precio del dinero ni tampoco a dejar de hacer todos los esfuerzos necesarios para reconducir la inflación hasta el nivel del 2%, que es el objetivo fundacional de la entidad. La consecuencia directa de ese movimiento será un enfriamiento de la economía así como un encarecimiento de las cuotas hipotecarias. Actualmente, el euríbor, que es el indicador de referencia para los préstamos dedicados a la adquisición de vivienda, se sitúa en el 3,8%.

La resistencia a la baja de los precios sigue siendo una pesadilla para el BCE. A pesar de las sucesivos aumentos de los tipos de interés, éstos se han desacelerado pero no lo suficiente. De hecho, la tasa de inflación interanual de la zona euro repuntó una décima en abril en comparación con el mes anterior, alcanzando así el 7%, frente al 6,9% del mes de marzo. La inflación subyacente de la zona euro, aquella que excluye la volatilidad de los precios de la energía y de los alimentos, así como del alcohol y el tabaco, registró en abril una subida interanual del 5,6%, una décima por debajo del incremento récord observado el mes anterior. Aunque la tasa de inflación subyacente experimentó en abril su primer signo de moderación en términos interanuales desde junio de 2022, después de encadenar nueve meses consecutivos sin ofrecer síntomas de tregua, y presionando al BCE a seguir endureciendo su política monetaria.

Como publicó OKDIARIO el pasado 3 de mayo, la institución con sede en Fráncfort está convencida de que el índice subyacente va a bajar a corto plazo, pero no lo suficiente como para dejar de subir los tipos de interés. «Todavía va a estar muy lejos del 2%, y nuestro firme propósito es alcanzar nuestro objetivo lo más rápidamente posible», aseguran los medios consultados. La decisión del BCE sigue el camino marcado ayer por la Reserva Federal de Estados Unidos, que también subió los tipos de interés un cuarto de punto, hasta el 5%, el nivel más alto desde 2017.

No obstante, el comunicado de la Fed afirma que, de cara al futuro, y antes de tomar la próxima decisión, tendrá muy en cuenta los efectos del endurecimiento de la política monetaria desde el inicio del proceso y su traslación a la actividad económica. Algunos analistas destacan, interpretando estas palabras, que quizá la Fed está sugiriendo una pausa antes de volver a apretar las tuercas, pero su presidente, Jerome Powell, descartó esta interpretación. En cualquier caso, lo que está claro es que la entidad ha vuelto a obviar la persistencia de la crisis bancaria en el país, desatada tras el colapso de Silicon Valley Bank, y ha dado preferencia a su combate contra el alto nivel de precios.

El pasado lunes, los reguladores de Estados Unidos aceptaron la oferta de JP Morgan por los activos del First Republic Bank, tercer banco norteamericano que quiebra en dos meses. De esta forma, JP Morgan se quedará con todos los activos del banco, cifrados en un total de 229.100 millones de dólares y depósitos por aproximadamente unos 103.900 millones. El regulador ha embargado los activos del banco en primer lugar y ha aceptado la oferta de JP Morgan para hacerse con la totalidad de ellos. JPMorgan se ha impuesto en la carrera por el First Republic Bank a PNC Financial Services Group y Citizens Financial Group, que presentaron también ofertas el domingo en una subasta organizada por los reguladores estadounidenses. Pagará 10.600 millones de dólares. Además ayer, el banco regional estadounidense Pacific Western Bank (PacWest) ha confirmado que está revisando «opciones estratégicas», añadiendo que varios inversores potenciales han mostrado recientemente interés en la entidad, cuyas acciones sufrieron un desplome del 52,49% en la negociación fuera de hora en Wall Street, tras cerrar la sesión con una caída del 1,98%.