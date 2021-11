El BBVA ha decidido finalmente lanzar una OPA sobre el 50,15% que no posee de Garanti, operación que puede afrontar gracias al capital logrado con la venta de su filial en Estados Unidos. Además de frenar cualquier posible fusión con un banco español, refuerza el poder en el grupo de su consejero delegado, Onur Genç, y puede suponer para la entidad un desembolso de casi 2.300 millones de euros en un banco golpeado por la fluctuación de la lira turca y las últimas destituciones de los responsables del emisor y supervisor nacional.

Hasta septiembre, el BBVA pudo presumir de haber recuperado su fortaleza previa a la pandemia en cuanto a beneficios, al lograr 3.311 millones de euros en los nueve primeros meses del año tras superar gastos de reestructuración en España y mientras el mercado analizaba cómo se enfrentaría a iniciativas como la mayor recompra de acciones de Europa, la expansión digital en Italia o la posible toma de control del resto del Garanti.

Onur Genç, que proviene de la entidad turca que este lunes se dispara un 10% en Bolsa, explicó a finales de octubre que el BBVA destinaría un máximo de 3.500 millones de euros a la citada recompra del 10% del capital de la entidad española -casi lo mismo que ha ganado hasta septiembre- y que se haría en varios tramos, el primero de ellos inmediatamente después del Investor’s Day que se realizará este jueves.

Además de esta operación, los mercados estaban expectantes a otra posible aventura del BBVA para invertir parte del capital excedente logrado el pasado verano con la venta de su filial en EEUU, a PNC Financial Services Group, por 9.600 millones de euros.

Después de otros gastos y cuando se produzca la anunciada recompra del 10% de sus acciones, en el mercado se considera que aún tendrá un exceso de capital de 3.500 millones de euros.

En términos ratio de capital CET1, la OPA restaría unos 1.400 millones de euros, ya que los supervisores obligaban a asumir en su ratio de capital parte de los minoritarios de la filial turca. Quedarían 2.200 millones de exceso, siempre en términos CET1.

En la última presentación de resultados, Genç ya adelantó que se podría crecer orgánicamente en alguno de los principales mercados donde opera el banco. Actualmente, el BBVA logra alrededor de un 13% de sus ingresos en Turquía, uno de sus tres principales mercados junto a España y México.

Genç insistió entonces en que esas operaciones tienen que tener sentido y no dependen de si se tiene o no se tiene capital, al tiempo que, al ser preguntado por si lamentaba no haber seguido adelante con la fusión con Sabadell, que se exploró hace un año cuando el banco español cotizaba más barato, respondió que BBVA «siempre mira hacia adelante» y toma todas sus decisiones pensando en «lo mejor para el accionista».

Sin embargo, algunos analistas recuerdan, desde minutos después de anunciarse la operación, los riesgos del mercado turco y cómo la lira ha llegado a caer recientemente un 30% frente al euro. Las acciones del BBVA bajan un 6% en la Bolsa española después de informar de la operación a la CNMV.

Tormentas y destituciones en el Banco Central de Turquía

El BBVA vuelve a invertir en un país en el que este año el presidente turco Recep Tayyip Erdogan destituyó a Naci Agbal, gobernador del Banco Central de Turquía, tras subir los tipos para frenar la devaluación de la lira. En su lugar colocó a un ex diputado del partido del gobierno, colaborador de un diario islamista y con una muy corta experiencia técnica en el sector. Días después también cambio a dos vicegobernadores provocando otro terremoto financiero y hundiendo a la lira.

Erdogan cree que los tipos deben estar lo más bajo posible independientemente de la debilidad de la lira, el aumento desmesurado de la inflación (20%) y el considerable crecimiento del crédito.

A pesar de las fluctuaciones de la divisa y de las pérdidas que ha tenido que asumir el BBVA desde que entró en la entidad en 2011, dentro de la estrategia de su ex presidente Francisco González, también hay analistas que consideran que controlar el 100% del Garanti daría estabilidad a la entidad y reportará dividendos a los accionistas, circunstancias que se refleja en sus subidas en el mercado de renta variable turco tras anunciar una OPA que incluye una puna prima del 34% sobre el precio medio de sus títulos de los últimos 6 meses y del 15% sobre la cotización del pasado viernes.

Victoria de Genç frente a Torres

Fuentes del mercado han señalado que la operación puede interpretarse también como una victoria de Genç frente a las posiciones del presidente del BBVA, Carlos Torres, a la vez que recuerdan que el nombramiento del directivo turco como consejero delegado sorprendió en el sector y para muchos fue una exigencia incluida en la operación de adquisición.

Ante las posibles operaciones corporativas, Torres parecía más partidario de una fusión en España (en sintonía con los que se prefiere en el BCE), mientras que Genç ha demostrado su preferencia por la entidad en la que creció.

BBVA completó su primera inversión en Garanti en 2011, al comprar un 25,01% del banco mediante la adquisición de acciones a Dogus y General Electric.

En 2015, la entidad financiera española se convirtió en el primer accionista del banco turco, al elevar su participación hasta un 39,90% mediante la compra de un paquete adicional a Dogus. Dos años despés, aumentó su participación hasta al actual 49,85% del capital.

Durante estos años, entre otros muros, el bandos español se ha enfrentado, como otras entidades privadas, a la competencia de los bancos públicos, respaldados por Erdogan para, entre otras cuestiones, poder financiar las políticas de estado.

Tras la salida de China en 2017 y de EEUU en 2020, en lo que va del presente año, el negocio en México ha vuelto a liderar las cuentas globales del BBVA, con un beneficio de 1.811 millones de euros, seguido de España, con 1.223 millones; Turquía, con 583 millones; y América del Sur, con 339 millones.

Tras la opa, el peso de Turquía en los beneficios del grupo podría subir del 14% al 24,6%.

Desde que el BBVA llegó a Turquía ha gastado más de 7.000 millones de euros en la compra de la parte que posee actualmente y las minusvalías superan los 3.000 millones de euros, según el valor en Bolsa.

OPA voluntaria sobre el 50,15% que no posee de Garanti BBVA

El consejo de administración de BBVA ha acordado lanzar una oferta pública de adquisición (OPA) voluntaria sobre el 50,15% que no posee de Garanti BBVA a un precio de 12,20 liras turcas por acción, una vez se reciban las autorizaciones regulatorias necesarias.

La oferta no está condicionada y BBVA aceptará cualquier nivel de participación. En el supuesto de que no acudan todos los accionistas pero que tras esta operación BBVA supere el 50% de participación, el banco podría incrementar su participación sin tener que lanzar otra opa.

El inicio de esta OPA voluntaria está sujeto a las autorizaciones regulatorias pertinentes. BBVA estima que la operación se cerrará en el primer trimestre de 2022.