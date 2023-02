Banco Santander se declara satisfecho con la sentencia de Orcel pero la recurrirá al Supremo

El Banco Santander ha emitido un comunicado tras la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que reduce la indemnización a Andrea Orcel en el que muestra su satisfacción por la rebaja. No obstante, anuncia que la recurrirá ante el Tribunal Supremo para tratar de que le dé la razón y considere que no hubo despido y, por tanto, no debería haber ninguna indemnización.

«Banco Santander manifiesta su satisfacción con la estimación parcial de la sentencia en la Audiencia Provincial de Madrid. Las cantidades se han visto reducidas progresivamente de los 112 millones reclamados inicialmente», señala el comunicado.

«Como consecuencia de la sentencia, la cantidad que el Sr. Orcel tiene derecho a percibir en efectivo se reduce a 24,5 millones. En el futuro, el banco tendría que entregar acciones por un importe aproximado de unos 4 millones de euros. Como el Banco dio cumplimiento provisional a la sentencia de primera instancia, el Sr. Orcel debe devolver 8 millones de euros (más intereses)», asegura.

Finalmente, anuncia que «Banco Santander presentará recurso ante el Tribunal Supremo, al que confía convencer de la plena conformidad a derecho de sus tesis.»