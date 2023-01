Banco Sabadell abre la guerra de la rebaja de comisiones en las cuentas de los clientes minoristas

El Banco Sabadell ha iniciado una nueva guerra en el sector bancario para rebajar las comisiones a los clientes minoristas, que se habían disparado en los últimos años con los tipos de interés negativos. Ahora, con la actual subida del Euríbor, la entidad cree que ha llegado el momento de reducir esa carga. No obstante, se resiste a remunerar los depósitos porque considera que hay alternativas mejores para depositar el ahorro. Asimismo, ha cuantificado en 170 millones el impacto del impuestazo de Pedro Sánchez.

«Cuando los tipos eran negativos, cobramos comisiones e incluso cobramos intereses a los clientes de banca corporativa. Las comisiones es lo que menos les gusta a los clientes. Entienden que, si no tienen apenas remuneración por sus ahorros a cambio de tener una serie de servicios como domiciliaciones, pagos, transferencias, etc., no deben pagar además comisiones. Por eso se van a reducir», ha explicado el consejero delegado del Sabadell, César González Bueno, en la presentación de los resultados anuales del banco.

No obstante, no ha querido cuantificar esta reducción, aunque ha asegurado que será generalizada en todos los productos del banco. Los que más lo notarán son las cuentas de clientes y los seguros, ya que el Sabadell los ha pasado de la modalidad de prima única a prima anual. Es la primera entidad que anuncia esta medida y es de esperar que le sigan otras.

En todo caso, el impacto de esta rebaja será superado con creces por la repreciación de los créditos del banco por la subida de los intereses, que se completará a lo largo de este año.

Las buenas noticias para los consumidores terminan ahí, puesto que el Sabadell no piensa remunerar sus depósitos, al igual que el resto de la banca española y a diferencia de la europea. Según González Bueno, los depósitos a plazo no son la mejor fórmula para canalizar el ahorro, y hay otras mejores, como los fondos garantizados, que ofrecen mayor rentabilidad y tienen ventanas de liquidez sin penalización.

Respecto al impuesto a la banca, el consejero delegado no ha desvelado si el Sabadell se sumará al Santander o Bankinter y lo recurrirá en los tribunales. «Es una decisión que debe tomar el consejo». Sí ha cuantificado el coste que tendrá para sus cuentes en 2023 en 170 millones, y ha asegurado que en 2024 será más.