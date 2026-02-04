Banco Mediolanum ganó 40,6 millones en 2025 con récord de ingresos

Banco Mediolanum obtuvo un beneficio neto de 40,6 millones de euros en 2025, lo que supone un incremento del 0,3% frente a 2024, cuando ganó 40,5 millones de euros, según ha informado la entidad en un comunicado.

La entidad resalta la consecución de resultados «récord» en captación de activos gestionados, nueva concesión de créditos, ingresos y nuevos clientes.

En concreto, señala que logró unos ingresos de 276 millones de euros, un 16,3% más que en el ejercicio anterior, gracias, sobre todo, al «fuerte» aumento de la actividad de asesoramiento en fondos de inversión y seguros de vida-ahorro, y pese a la reducción del 18,7% del margen de interés.

Asimismo, consiguió en 2025 un resultado «histórico» en entradas netas en activos gestionados (que, además de fondos de inversión, incluye ‘unit’ e ‘index linked’, fondos de pensiones y EPSV) hasta los 1.954 millones de euros, un 35% más que en 2024.

En cuanto a la actividad crediticia, la entidad resalta que las nuevas concesiones de préstamos e hipotecas aumentaron un 18% en tasa interanual, hasta los 408 millones de euros, lo que permitió que la cartera crediticia total se incrementase hasta los 1.744 millones de euros, un 16,7% más que en el año anterior.

Además, la morosidad cerró en el 0,40%, ligeramente por debajo del 0,43% con la que cerró 2024.

Por otro lado, el ejercicio se cerró con unos recursos totales de clientes de 15.487 millones (18,4% más), con 285.758 clientes (12,1% más), y un nivel de solvencia con un CET1 del 20,56%.

El consejero delegado de Banco Mediolanum, Luca Bosisio, ha comentado que 2025 ha sido «un año de récords» y que ha superado a 2024. «En 2025 logramos los mejores datos de nuestra historia en captación de activos gestionados, en nuevos clientes, en nuevas concesiones de créditos y en ingresos. Nuestro objetivo es seguir creciendo con el ritmo y la intensidad con que lo hemos hecho en los últimos tiempos», ha agregado.

Bonus extraordinario

Tras estos resultado, el banco ha anunciado un «premio extraordinario» de 2.000 euros a todos sus ‘family bankers’ y a su plantilla «en reconocimiento a su valor y a su contribución en los grandes logros» del banco en España y del grupo en su conjunto.

Esta red de ‘family bankers’ (asesores financieros del banco) alcanzó los 1.650 profesionales, un 2,2% más. Al respecto, la entidad ha destacado la incorporación de una veintena de profesionales de otras entidades.

Por otra parte, el banco ha resaltado que, por séptimo año consecutivo, el informe de la consultora independiente Stiga afirmó que Mediolanum fue la entidad con los clientes más satisfechos con su banco en España.

Grupo Mediolanum

El Grupo Mediolanum, del que forma parte el banco, obtuvo un beneficio neto consolidado de 1.237,9 millones, un 11% más que el año anterior «y el mejor de su historia», y con unos recursos totales de clientes de 155.800 millones, con un incremento del 12% frente a 2024.

Su consejero delegado, Massimo Doris, lo ha considerado una prueba de solidez y calidad del modelo de negocio y ha añadido que se dio un premio extraordinario a todos los ‘family bankers’ y toda la plantilla del Grupo, por cuarta vez en seis años.