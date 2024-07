El Banco de España no va a pronunciarse sobre cuestiones de competencia en la OPA del BBVA sobre el Banco Sabadell, es decir, no va a hacer referencia al impacto de la operación en el nivel de concentración bancaria. Se va a centrar únicamente en cuestiones de solvencia. Así lo aseguran fuentes cercanas al supervisor, que explican que con esta decisión se pretende no condicionar a la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) en su análisis de la operación.

El Banco de España, como brazo español del BCE, tiene que autorizar o vetar la oferta del BBVA sobre el Sabadell. Y para ello, debe emitir un informe que analice las posibles consecuencias de la operación, en el que puede pronunciarse sobre todos los aspectos que considere oportunos en los que la operación pueda influir en el sector financiero. Entre ellos, los de competencia.

Sin embargo, no lo va a hacer, según las fuentes consultadas, porque no quiere influir en la autoridad responsable de la competencia en los mercados, la CNMC, que también debe dar su visto bueno a la OPA. Precisamente, la presidenta de este organismo, Cani Fernández, ha pedido que se respete su independencia y que no haya intromisiones en su análisis de la operación.

Fernández se refería a intromisiones políticas por parte del Gobierno que, como es sabido, se opone a la operación y puede vetar la fusión posterior de los dos bancos si la OPA tiene éxito. Pero el Banco de España también entiende que su análisis del impacto en la competencia también sería una intromisión en la labor de la CNMC.

«Imaginemos que el Banco de España dedica tres folios a analizar el impacto de la OPA del BBVA sobre el Sabadell en la concentración bancaria y señala que sería perjudicial para los clientes. ¿Cómo dejaría eso a la CNMC? Pues tendría muy difícil aprobar la oferta si el supervisor bancario dice directamente que es mala para la competencia», explica una de las fuentes.

Plazos de la CNMC

Y existen argumentos sólidos para vetar la operación por su impacto en la competencia, como adelantó OKDIARIO, que probablemente utilizará el Gobierno para prohibir la posterior fusión. La opinión generalizada en el mercado es que la CNMC la aprobará con condiciones -principalmente, venta o cierre de oficinas-, como hizo con la fusión de CaixaBank y Bankia.

Ahora bien, la cuestión es en qué plazo toma su decisión. Como también informó este periódico, si el estudio de la OPA pasa a la «fase 2» porque necesita un análisis más detallado, la aprobación se puede ir hasta el segundo trimestre de 2025. Lo cual obligaría al BBVA a esperar todo ese tiempo -y eso podría dar al traste con la operación- o a lanzar la OPA a ciegas, asumiendo el riesgo de que la CNMC no la autorice a posteriori.

El BCE, favorable a la OPA

En principio, el BCE -y, en consecuencia, el Banco de España- es favorable a la operación dentro de su doctrina general de favorecer la creación de grandes bancos con mucho músculo para aguantar posibles crisis futuras y evitar la quiebra de entidades pequeñas como las antiguas cajas de ahorros españolas.

Por tanto, se espera que dé su visto bueno sin mayores complicaciones, ya que el potencial banco fusionado no tendría ningún problema de solvencia.

De hecho, cuando el BBVA planteó inicialmente una fusión amistosa al Sabadell, el supervisor europeo le presionó para que aceptara, pero el banco catalán le respondió que la oferta era demasiado baja. Pese a ello, con posterioridad al lanzamiento de la OPA hostil, el BCE autorizó el reparto de 2.400 millones por el Sabadell a sus accionistas mediante dividendos y recompra de acciones, su principal medida de defensa hasta la fecha frente a la compra por parte del BBVA.