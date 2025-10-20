Banco de España ha elegido a Javier José Pérez García como su nuevo director general adjunto de Economía este lunes, según ha informado el organismo en un comunicado recogido por OKDIARIO. La Comisión Ejecutiva ha sido la encargada de aprobar el nombramiento, que ha sido posteriormente ratificado por el Consejo de Gobierno de la entidad.

Para este nombramiento, el banco central afirma que ha utilizado de nuevo la fórmula de la expresión de interés, «como viene siendo habitual en los últimos meses para seleccionar a los altos cargos de la institución».

Dicha expresión de interés se hizo pública el pasado 29 de agosto y «el plazo estuvo abierto hasta el 12 de septiembre». El organismo revela que, durante este periodo, recibió «más de una veintena de candidaturas, con excelentes perfiles profesionales tanto internos como externos al Banco de España».

José Luis Escrivá, gobernador de la institución, «ha contado en este proceso con el asesoramiento de un panel de tres expertos de máximo prestigio en el ámbito del análisis y la investigación económica», según el comunicado. Entre ellos, se encuentran José García Montalvo, Ricardo Reis y Sylvana Tenreyro, así como el del director general de Economía, David Lopez Salido.

Nombramiento de Javier Pérez

El organismo declara que, «tras realizar entrevistas y una valoración de las competencias de cuatro candidatos preseleccionados por el panel, sus miembros destacaron a Javier Pérez como el candidato más adecuado para ocupar esta posición».

Banco de España asegura que Pérez cuenta con «sólidos conocimientos económicos, como refleja su amplia experiencia investigadora en macroeconomía y política fiscal, su perfil complementa al del director general y aporta las capacidades organizativas y de gestión requeridas en este puesto».

El panel también tuvo en cuenta en su elección el reto que representa una dirección general con un alto nivel de exigencia en sus objetivos y de excelencia en sus perfiles, así como las oportunidades derivadas de las dependencias transversales que tiene con otras direcciones generales.

Finalmente, teniendo en cuenta estas consideraciones, Escrivá propuso designar como director general adjunto de Economía a Javier Pérez, que hasta ahora ocupaba el cargo de director del Departamento de Política Monetaria y Economía Internacional en esta misma dirección general.

Desde 2008, Pérez ha ocupado distintas posiciones de gestión, además de haber trabajado previamente como economista tanto en el Banco de España como en el Banco Central Europeo (BCE).

El nuevo director general adjunto es doctor en Economía por la Universidad Complutense de Madrid y, además de múltiples publicaciones, tiene una amplia experiencia académica. Actualmente, su agenda de investigación está enfocada en el impacto económico y la medición de la incertidumbre, el riesgo geopolítico y el papel del sector público en la economía.