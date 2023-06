Tesla ha desatado la locura en España. El fabricante automovilístico estadounidense ha disparado sus ventas en España por la bajada de los precios de sus coches y ya ha superado el millar de unidades en un solo mes en mayo. La recuperación del ritmo en las cadenas de suministros y, sobre todo, las reducciones en los precios finales de los vehículos de Musk -que sitúan el Model 3 y el Model Y en 34.000 euros y 39.000 euros respectivamente han sido claves en esta evolución.

Así lo confirman los datos publicados por las patronales automovilísticas Anfac, Ganvam y Faconauto, a los que ha tenido acceso este diario, en lo que se refleja que la compañía de Elon Musk ha logrado cerrar mayo con 1.160 matriculaciones, lo que se traduce en un 57.900% más en comparación con el mismo periodo del año anterior, cuando Tesla matriculó dos unidades en el quinto mes del año. Evidentemente, este desfase entre las cifras tiene una explicación, y es que la marca norteamericana solía hacer sus entregas de forma trimestral. Este año ya están pudiendo cumplir con el objetivo de hacer las entregas mes a mes, de modo que también se normalizan estas cifras mensuales.

También van quedando atrás problemas del pasado, principalmente el impacto de la crisis de los chips y los problemas logísticos en sus fábricas. Así, en abril la marca también registró un importante incremento de sus matriculaciones en el mercado español. En concreto, Tesla matriculó 318 en el mes anterior, lo que supone un 1.123% más en comparación con las 26 operaciones que cerró en el mismo mes de año anterior.

En lo que va de año, el fabricante también registra datos positivos y cumula un crecimiento de sus ventas superior al 146% con más de 3.500 unidades matriculadas, más del doble que en los cinco primeros meses de 2022 cuando Tesla cerró 1.440 operaciones.

Las ventas de coches se ralentizan en mayo

Las ventas de coches han iniciado el segundo trimestre del año con aumentos menores a los registrados en los primeros meses del año hasta cerrar mayo con un crecimiento del 8%, con un total de 92.025 unidades matriculadas. Esto se debe a que la incertidumbre de los ciudadanos y empresas sobre qué coche comprar sigue latente y más, ahora, con la convocatoria de elecciones generales que suele paralizar la actividad económica.

«Observamos que el mercado particular no termina de arrancar y está a la expectativa de lo que ocurra no sólo en los comicios sino también de si la inflación logra contenerse y se estabilizan las subidas de tipos de interés. Estos últimos encarecen la financiación de un vehículo nuevo, lo que no beneficia a la renovación de un parque móvil que ya supera los 14 años de antigüedad. Es necesario recuperar los volúmenes de mercado previos a la pandemia que garanticen tanto la competitividad de nuestra industria como el mantenimiento del empleo que la automoción genera», explican desde la patronal de los fabricantes de coches Anfac.

Guerra de precios

Esta incertidumbre ha llevado a fabricantes como Tesla a corregir sus precios para evitar que sus ventas se vean afectadas y más en el mercado español donde no termina de calar los coches propulsados por motores eléctricos. Una estrategia a la que le ha seguido ya Ford con su Mach-E y a la que se podrían sumar otras marcas generalistas de cara a la segunda mitad del año, tal y como ha podido saber este diario.