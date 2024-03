El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ofrece una ayuda de hasta 10.080 euros para aquellas personas que ya han agotado la del paro. Es más, aquellos que no han cotizado 360 días a la Seguridad Social también pueden disfrutar de este subsidio. Eso sí, para poder ser beneficiario es imprescindible que cumplas una serie de requisitos marcados por la Administración Pública. Si no estás entre estas personas, no podrás disfrutar de este dineral.

Agotar el paro puede acarrear diversos problemas económicos y sociales para los individuos afectados. La pérdida de este respaldo financiero puede generar dificultades para cubrir las necesidades básicas, como el pago de facturas y el mantenimiento del hogar.

Además, esta situación puede aumentar el estrés y la ansiedad relacionados con la búsqueda activa de empleo, especialmente si la reincorporación al mercado laboral se prolonga en el tiempo. Por ello, es importante que revises si tienes derecho a adquirir este tipo de ayudas.

Requisitos para la ayuda del SEPE

El SEPE explica en su página web cuáles son los requisitos necesarios para cobrar la ayuda de más de 10.000 euros. «Si has trabajado menos de un año, puedes tener derecho a un subsidio por desempleo. Su duración dependerá del número de meses cotizados y de si tienes o no responsabilidades familiares», explica el organismo dependiente del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

«Las cotizaciones que te sirvan para reconocer este subsidio no podrán ser tenidas en cuenta para acceder a una futura prestación contributiva», advierte el SEPE.

En concreto, los requisitos para disfrutar de este subsidio son los siguientes:

Estar desempleado y en situación legal de desempleo

y en situación legal de desempleo Estar inscrito como demandante de empleo y mantener dicha inscripción durante todo el período de percepción y suscribir el acuerdo de actividad Haber cotizado por desempleo al menos 3 meses, si tienes responsabilidades familiares, o al menos 6 meses si no las tienes, y no llegar a 360 días. En el caso de tener los 360 días cotizados, tendrías derecho a la prestación contributiva

y mantener dicha inscripción durante todo el período de percepción y suscribir el acuerdo de actividad por desempleo al menos 3 meses, si tienes responsabilidades familiares, o al menos 6 meses si no las tienes, y no llegar a 360 días. En el caso de tener los 360 días cotizados, tendrías derecho a la prestación contributiva No percibir rentas de cualquier tipo superiores al 75% del salario mínimo interprofesional, sin contar la parte proporcional de dos pagas extraordinarias

Además, el SEPE avisa de que «deberás reunir los requisitos en el momento del hecho causante y, además, en el momento en que presentes la solicitud del subsidio, de sus prórrogas o reanudaciones y mientras percibas el subsidio».

La fecha del hecho causante para el subsidio por desempleo se considera aquella en la que se produzca la situación legal de desempleo, se agote el derecho semestral o termine la causa de suspensión.

Si no cumples los requisitos de carencia de rentas o responsabilidades familiares en ese momento, podrás obtener el subsidio si demuestras que cumples estos requisitos dentro de un año desde la fecha del hecho causante. En ese caso, podrás obtener la ayuda del SEPE a partir del día siguiente a tu solicitud, sin que su duración se vea afectada.

Si tienes más de 52 años, tienes derecho al subsidio por desempleo para personas trabajadoras mayores de 52 años. Es importante tener en cuenta que si interrumpiste el cobro de una prestación contributiva para trabajar durante un período de menos de 360 días, debes solicitar la reanudación de dicha prestación.

En caso de haber interrumpido un subsidio por desempleo para trabajar menos de 12 meses, deberás reanudarlo. Sin embargo, si no es la primera vez que suspendes el subsidio, y tienes varios periodos trabajados que suman 360 días o más en total, deberás solicitar una nueva prestación contributiva por desempleo.

Duración de la ayuda

El subsidio por cotización insuficiente no tiene una duración fija, ya que depende de diversos factores como la cantidad de meses cotizados y la presencia de responsabilidades familiares. En general, la duración puede oscilar entre 3 y 21 meses. Por ejemplo, si no se tienen responsabilidades familiares, se requerirían al menos 180 días cotizados para tener derecho a seis meses de prestación. Sin embargo, esta duración puede variar en función de la situación laboral y personal de cada solicitante.

Además, si se tienen cargas familiares, la duración del subsidio por cotización se determina en función del tiempo cotizado por el beneficiario. Si ha cotizado 4 meses, el subsidio durará 4 meses.

En el caso de tener seis meses o más cotizados y cargas familiares, la duración será inicialmente de seis meses, con la posibilidad de ser prorrogada hasta alcanzar la duración máxima permitida de la ayuda, que es de 21 meses. Esto significa que, en función del tiempo cotizado y de la situación familiar del beneficiario, la duración del subsidio puede variar.

El subsidio por cotización insuficiente tiene una cuantía establecida que equivale al 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), lo que en la actualidad serían 480 euros al mes. Si el último trabajo fue a tiempo parcial, la cuantía percibida se ajustará proporcionalmente a las horas trabajadas en ese último contrato.