La ayuda del SEPE que nadie conoce en España: sólo la pueden pedir estas mujeres

En España, el desempleo sigue siendo una de las principales preocupaciones sociales, especialmente para determinados colectivos que tienen más difícil acceder de nuevo al mercado laboral. Y aunque todo el mundo sabe que es la prestación que todos conocemos popularmente como paro, también existen otros subsidios que, por desconocimiento o falta de información, quedan fuera del alcance de quienes más las necesitan. Una de ellos es la ayuda del SEPE que es específica para mujeres en una situación muy concreta.

Esta ayuda del SEPE puede ser un auténtico salvavidas para muchas mujeres que, después de haber agotado su prestación por desempleo, se enfrentan a la incertidumbre de no tener ingresos. Se trata de una ayuda que no se publicita demasiado y que, sin embargo, puede suponer hasta 11.520 euros al año. Una cantidad modesta, pero clave para mantener la estabilidad mientras se continúa en la búsqueda activa de empleo. Eso sí, no todas pueden acceder: es un subsidio con condiciones específicas y orientado a un perfil muy determinado. A continuación, te explicamos quién puede solicitar esta ayuda, cuáles son los requisitos, cómo se tramita y qué otras alternativas existen dentro del SEPE para mujeres en situación de vulnerabilidad laboral.

¿En qué consiste esta ayuda desconocida del SEPE?

La ayuda del SEPE en cuestión es un subsidio económico de 480 euros mensuales (equivalente al 80% del IPREM) que el Servicio Público de Empleo Estatal concede a mujeres mayores de 45 años que hayan agotado su prestación por desempleo. Es decir, se trata de un respaldo que se activa justo cuando finaliza el “paro”, pero el desempleo continúa y no hay otras fuentes de ingresos estables.

Esta ayuda tiene una duración inicial de doce meses, aunque en ciertos casos puede prolongarse hasta los veinticuatro, especialmente cuando la solicitante forma parte de una unidad familiar. Su objetivo es compensar la falta de oportunidades laborales para un colectivo que suele tener más dificultades para reinsertarse en el mercado laboral: las mujeres mayores de 45 años, muchas de ellas con cargas familiares y trayectorias profesionales marcadas por la precariedad o la intermitencia.

¿Por qué existe una ayuda específica para mujeres mayores de 45 años?

La decisión de diseñar un subsidio exclusivo para este grupo no es casual. A partir de los 45 años, las oportunidades laborales tienden a disminuir, especialmente para las mujeres. Factores como la maternidad, la conciliación familiar o la falta de actualización tecnológica hacen que muchas queden rezagadas frente a perfiles más jóvenes.

El SEPE reconoce esta desigualdad estructural y, por eso, incorpora este subsidio como parte de sus medidas de protección social. Además, se busca evitar que estas mujeres caigan en situaciones de vulnerabilidad económica prolongada, con consecuencias tanto personales como sociales.

Requisitos para poder solicitar este subsidio

Como toda ayuda pública, este subsidio tiene unas condiciones que deben cumplirse para poder acceder a él. El primer requisito fundamental es haber agotado previamente la prestación contributiva por desempleo, lo que implica haber cotizado al menos doce meses y haber recibido ya la ayuda del paro. Pero hay más:

Estar inscrita como demandante de empleo y mantener dicha inscripción activa durante todo el tiempo que se perciba la ayuda.

y mantener dicha inscripción activa durante todo el tiempo que se perciba la ayuda. No haber rechazado ninguna oferta de formación o trabajo propuesta por el SEPE.

propuesta por el SEPE. No superar el 75% del salario mínimo interprofesional con los ingresos propios o de la unidad familiar.

con los ingresos propios o de la unidad familiar. No estar cobrando otra ayuda o subsidio similar.

Y por supuesto, presentar la documentación adecuada, que incluye el DNI, el justificante de agotamiento del paro, el certificado de inscripción en el SEPE, y si corresponde, la documentación familiar que acredite cargas o responsabilidades.

Cómo solicitarla paso a paso

El trámite para solicitar esta ayuda se puede hacer tanto de forma presencial como telemática. En ambos casos es imprescindible tener la documentación al día. Además del DNI y el certificado de haber agotado la prestación por desempleo, se debe incluir el justificante de demanda de empleo y, si se tienen hijos o personas a cargo, los documentos que lo acrediten.

Una vez entregada la solicitud, el SEPE valorará la situación de la persona solicitante y, si todo está correcto, se podrá empezar a percibir la ayuda en los meses siguientes. Lo recomendable es no dejar pasar mucho tiempo desde que se agota el paro, ya que hay plazos administrativos que conviene respetar para no perder el derecho al subsidio.

Otras ayudas del SEPE para mujeres en situación de vulnerabilidad

Aunque esta ayuda es especialmente llamativa por su exclusividad y por la franja de edad que abarca, no es la única que el SEPE contempla para mujeres en desempleo. Existen otros tres subsidios diseñados también para situaciones específicas que afectan especialmente al colectivo femenino:

Subsidio por insuficiencia de cotización , para quienes han trabajado pero no han llegado al mínimo necesario para cobrar el paro.

, para quienes han trabajado pero no han llegado al mínimo necesario para cobrar el paro. Ayuda para mujeres víctimas de violencia de género o violencia sexual , que contempla tanto la protección económica como la inserción laboral activa.

, que contempla tanto la protección económica como la inserción laboral activa. Subsidio para mayores de 52 años, que también es compatible con la cotización para la jubilación, lo que resulta clave para muchas mujeres que han tenido carreras laborales discontinuas.

Estas opciones pueden combinarse o sucederse dependiendo de cada caso, por lo que es fundamental acudir a una oficina del SEPE o consultar con un orientador laboral para conocer con exactitud los derechos que se pueden ejercer.