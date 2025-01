La ayuda del SEPE de los 30 meses que ya puedes pedir: los requisitos

Hay una ayuda del SEPE que se puede pedir durante 30 meses, en el peor de los casos podrás tener un dinero a final de mes si cumples con unos requisitos importantes. Todos nos exponemos a sufrir problemas en el trabajo, de salud o personales que nos alejen de la estabilidad que necesitamos para poder vivir. Queremos empezar a visualizar un destacado cambio que puede acabar siendo el que nos acompañe en estos días y cumpla con la función de los organismos oficiales, ayudar a los más débiles.

El SEPE es el organismo al que podemos recurrir cuando no encontramos trabajo o nos hemos quedado sin él. Es el momento de empezar a pensar en una serie de cambios que quizás hasta ahora no hubiéramos tenido en cuenta. Por lo que, habrá llegado el momento de empezar a pensar en lo que puede pasarnos y en cómo podemos solucionarlo. Estas ayudas pueden ser la clave para dar un giro radical en nuestro día a día y en la manera en la que lo vamos a poder poner en práctica. Toma nota de los requisitos que te piden para cobrar la ayuda de 30 meses.

El SEPE tiene una ayuda de los 30 meses

La ayuda de estos 30 meses se relaciona con los más vulnerables. Existen mecanismos para conseguir pasar una mala racha. En general, las empresas de hoy en día se ven afectadas por multitud de problemas, por lo que, la única solución posible acaba siendo cerrar o cambiar de lugar, algo que lleva a sus trabajadores al paro.

Podemos tener un problema de salud que nos impida trabajar, por lo que, tendremos que cobrar ese paro que nos ayudará a sobrevivir mientras no aparezca algún trabajo más. El problema llega cuando el dinero de este paro no llega o simplemente no podemos obtener algunos elementos que quizás hasta ahora teníamos en mente.

El SEPE puede actuar más allá del paro, en especial frente a aquellos colectivos vulnerables que no pueden llegar a cumplir sus objetivos o tienen más problemas de contratación. Sin duda alguna, estamos ante algunos detalles que quizás hasta el momento no teníamos en mente y pueden ser los que nos afecten de lleno. Saber que existen ayudas que pueden durar hasta 30 meses es un pequeño respiro que debemos tener en cuenta, siempre y cuando cumplamos con estos requisitos.

El requisito para cobrar esta ayuda

La ayuda que llega después del paro requiere de una serie de requisitos que debemos tener en cuenta. El SEPE es el que marca estas ayudas que pueden acabar siendo las que marquen un nuevo camino. Para poder cobrar esta pensión no contributiva se deben cumplir con unas condiciones que desde la web del SEPE se encargan de detallar:

Estar en desempleo total, o trabajando a tiempo parcial. Si mantienes varios trabajos a tiempo parcial, la suma de las jornadas trabajadas ha de ser inferior a una jornada completa.

Haber agotado el día 1 de noviembre de 2024 o con posterioridad una prestación contributiva por desempleo.

La suscripción del acuerdo de actividad.

No tener derecho a la prestación contributiva por desempleo.

No encontrarte en algún supuesto de incompatibilidad.

Si con posterioridad a la fecha del hecho causante del subsidio, has trabajado por cuenta propia o ajena, debes haber cesado en el último trabajo de forma involuntaria o con situación legal de desempleo, respectivamente.

Suscribir una declaración responsable en la que deberás hacer constar todas las rentas e ingresos obtenidos durante el mes natural anterior tanto por ti como, en su caso, por el resto de los miembros de tu unidad familiar.

Debes carecer de rentas propias, o bien, alternativamente, acreditar responsabilidades familiares. Excepcionalmente, si eres menor de 45 años en la fecha del agotamiento de la prestación contributiva de duración inferior a 360 días, has de cumplir necesariamente el requisito de tener responsabilidades familiares.

Los requisitos de carencia de rentas o, en su caso, de existencia de responsabilidades familiares deberán concurrir en la fecha de la solicitud del subsidio, así como en la fecha de la solicitud de sus prórrogas o reanudaciones.

Si en el mes natural anterior a la fecha de la solicitud del subsidio no cumples ninguno de los dos requisitos, dispones del plazo de seis meses desde la fecha del hecho causante (agotamiento de la prestación contributiva) para acreditar que cumples alguno de ellos, con la excepción señalada de que seas menor de 45 años cuando agotas la prestación contributiva de menos de 360 días, supuesto en el que necesariamente tienes que acreditar responsabilidades familiares.

Estar inscrito o inscrita como demandante de empleo en el momento de la resolución de la solicitud.

Si cumples con estos requisitos, no lo dudes, podrás hacer realidad este tipo de elementos que pueden ser los que marcarán la diferencia.