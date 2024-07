Aviso de la Guardia Civil: esto es lo que tienes que hacer si el cajero no te devuelve el dinero

Los cajeros automáticos son una parte muy importante de nuestro día a día. A pesar del creciente uso de tarjetas para pagos, muchas personas siguen utilizando el dinero en efectivo para las pequeñas compras del día a día. Sin embargo, usar un cajero automático no está exento de riesgos. En los últimos meses, la Guardia Civil y la Policía Nacional han alertado sobre el aumento de casos de clonación de tarjetas. Este fraude se realiza de manera bastante simple: los delincuentes sustituyen el lector de tarjetas sin contacto por uno fraudulento, clonando la tarjeta sin que la víctima se dé cuenta.

Este problema se agrava durante las vacaciones, cuando las personas están más relajadas y menos atentas a sus gastos, aumentando la posibilidad de ser víctimas de este tipo de delitos. Uno de los momentos más críticos es cuando se va a retirar dinero en efectivo en los cajeros automáticos, ya que estos podrían estar manipulados, incluso de tal manera que no nos demos cuenta. La Guardia Civil ha publicado varios consejos a través de su cuenta oficial en X (antes Twitter) para evitar posibles estafas, explicando de qué manera tenemos que actuar si al teclear el código PIN el cajero automático no nos da el dinero. Lo primero y más importante es no abandonar el lugar de inmediato.

Cómo actuar si el cajero se ha tragado la tarjeta

Aunque no es algo que ocurra con frecuencia, puede suceder que al insertar la tarjeta bancaria en un cajero, introducir correctamente el código PIN y solicitar la retirada de efectivo, los billetes no salgan por la ranura. En otras palabras, el cajero puede quedarse con nuestro dinero.

En este contexto, la Guardia Civil ha dedicado una de sus recientes publicaciones en redes sociales a proporcionar recomendaciones sobre cómo actuar en estos casos. En primer lugar, recomiendan no irse del cajero, ya que es esencial permanecer junto al cajero e intentar resolver el problema allí mismo.

Además, es crucial verificar la ranura por la que deben salir los billetes para asegurarse de que no esté bloqueada o manipulada intencionadamente. Si después de esta comprobación el problema persiste, es fundamental contactar al banco para informar del error y buscar una solución. Generalmente, el número de contacto del banco debería estar visible en el cajero.

Por otro lado, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) sugiere tomar medidas adicionales para protegerse. Estas incluyen fotografiar el cajero y anotar datos relevantes, guardar el comprobante de la operación para futuras reclamaciones y revisar los cargos en la cuenta para asegurarse de que no se hayan realizado deducciones incorrectas.

En el caso de que el cajero se trague la tarjeta en lugar de los billetes, el procedimiento para recuperarla será similar. En este caso, es crucial bloquear la tarjeta afectada llamando al número de atención al cliente de la entidad o utilizando la aplicación móvil correspondiente. De este modo, se puede minimizar el riesgo de uso indebido y proceder a recuperar la tarjeta de manera segura.

Si has tecleado correctamente tu pin pero el cajero automático no te da tu dinero 💶… ❓ ➡Consejos:

☑ NO te vayas alegremente

☑ Comprueba que la ranura no esté manipulada

☑ Llama a tu banco/tarjeta para comunicarlo pic.twitter.com/h4dHh30b5n — Guardia Civil (@guardiacivil) July 11, 2024

Skimming: qué es y cómo protegerse

El skimming es una forma de robo de información de tarjetas de crédito o débito mediante el uso de dispositivos tecnológicos llamados «skimmers». Estos aparatos leen y almacenan los datos de la banda magnética de las tarjetas, lo que permite a los delincuentes clonar la información para realizar transacciones fraudulentas.

Este tipo de fraude puede darse en diversos escenarios, como cajeros automáticos, datáfonos en establecimientos comerciales y compras online. En los cajeros automáticos, los delincuentes instalan el skimmer sobre el lector de tarjetas para capturar la información cuando el usuario inserta la tarjeta. Además, pueden usar técnicas adicionales para obtener el PIN, como colocar espejos, instalar cámaras ocultas, espiar al usuario, emplear malware o superponer teclados falsos.

En los datáfonos, los delincuentes camuflan el skimmer en la carcasa externa del dispositivo, permitiendo así la lectura de la tarjeta al deslizarla. Sin embargo, esta técnica es menos común hoy en día debido al uso creciente de la tecnología contactless. Para protegerse del skimming y otros ciberdelitos, es importante tomar una serie precauciones: