Si pagas con ‘contactless’ esto es importante: el aviso que te puede salvar

Este aviso te puede salvar de sufrir una estafa si eres de los que paga con contactless, una manera aparentemente cómoda, pero no 100% segura de pagar. Realmente no hay nada que no sea objeto de estafa, teniendo en cuenta que las personas que se dedican a cometer este tipo de robos se enfrentan directamente contra una manera de conseguir romper con las barreras de seguridad establecidas por los ladrones. Sin duda alguna estamos ante algunos elementos que debemos tener en cuenta si usamos este tipo de sistemas.

El contactless nos hace la vida más fácil, aunque en cierta manera podrás empezar a prepararte para sufrir los mismos o peores efectos que lo que sucede con las tarjetas de crédito. Nos pueden robar los datos, dependiendo de cómo empecemos a gestionar nuestras compras o de los lugares que visitemos. A la hora de pagar hay que tener en cuenta que si no conocemos el lugar podemos sufrir una estafa sin saberlo. Sin duda alguna nos enfrentaremos a un cambio que hay que poner sobre la mesa. Por lo que debemos estar preparados para todo en un verano en el que todo es posible.

Pagar con contactless es una forma cómoda de realizar determinadas compras

Este tipo de pago es uno de los que se ha puesto de moda y no es casualidad. Aunque quizás no lo sepamos, tenemos en nuestro poder la posibilidad de comprar algunos productos más rápidamente. Este sistema lo llevan implementando los bancos, quizás sin saberlo. Habrá llegado el momento de empezar a prepararnos para estas jornadas que tenemos por delante de vacaciones conociendo bien los distintos sistemas de pago de que disponemos.

En esencia habremos conseguido descubrir algunos detalles claves de la mano de este tipo de sistema de pago que está en gran parte del mundo. Tal y como nos indican desde la web del BBVA: «Las tarjetas Contactless incorporan una tecnología de comunicación que permite el pago sin contacto. Solo es necesario acercar la tarjeta Contactless al terminal de venta y se realizará el pago de manera inalámbrica; sin necesidad de introducir la tarjeta en el TPV o pasarla por el lector de bandas magnéticas». Siguiendo con la misma explicación: «Las tarjetas Contactless incorporan una tecnología de comunicación inalámbrica que funciona en un radio de acción muy corto. Así, el pago se realiza al situar la tarjeta sobre un datáfono, sin necesidad de introducirla en el TPV o pasarla por el lector de banda».

El aviso que te puede salvar

@alexr.finanzas ⚠️Cuidado con este nuevo modelo de estafa, no te olvides de seguirme para estar al día sobre noticias como esta. ♬ sonido original – Alex.finanzas

Esta ausencia de contacto puede ser lo que nos aporte cierta seguridad. No vamos a tener que poner las tarjetas en un tarjetero convencional. Pero cuidado porque eso no significa que nos libremos de cualquier robo, hoy en día, podemos empezar a crear algunos detalles que son claves para el día a día.

Habrá llegado el momento de empezar a gestionar mejor determinados aspectos fundamentales que quizás no tenemos en cuenta y que pueden acabar por completo con lo que tenemos por delante. Tal y como vemos en redes sociales, este experto nos ha dado una serie de trucos que son claves y que quizás hasta la fecha nunca hubiéramos imaginado.

Es importante comprobar los sitios en los que pagamos, alejándonos por completo de aquellos más aislados o que parezcan sospechosos. Vemos en este vídeo viral de redes sociales como los estafadores han colocado determinados sistemas que sirven para acabar por completo con lo que intentan los ladrones.

Al desmontar este elemento que está presente a la hora de pagar, descubrimos la forma en la que pueden hacerse con un clon de nuestras tarjetas. Imitando esos elementos que les permitirá pagar. Si nos paramos a pensar, hace unos años, no teníamos que hacer nada más que enseñar el DNI i firmar. Después llegó la manera de asegurar las compras con un número PIN.

Ahora ya podemos pagar sin poner la tarjeta, con lo cual, es un sistema que parece más fácil, aunque quizás no lo sea. Dependiendo de cómo veamos las cosas y si estemos o no atentos al lugar en el que decidimos pagar, evitaremos más de un susto. Es la forma más sencilla de atender a determinadas necesidades.

Por lo que, este verano si sales de España o viajas a un lugar desconocido, mantén tu tarjeta a salvo. Ante cualquier elemento sospechoso, intenta pagar con efectivo. Es una de las formas de conseguir que todo encaje a las mil maravillas de la mejor manera posible, sin perder de vista lo que tenemos por delante. Esta opción que queremos conseguir, viajar seguro pasa por cuidar estos elementos son claves.