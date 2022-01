La compañía de telecomunicaciones Avatel, el quinto operador de fibra óptica de España y líder en zonas rurales, anunció el miércoles la compra de Somos-Fibra, el grupo de operadores independientes más importante de la zona de Levante. Con esta operación, de la que no ofreció detalles financieros, Avatel incorporará a 100.000 clientes a su cartera actual y 700.000 nuevos hogares con la tecnología FTTH (fiber to

the home).

Somos-Fibra, que está presente en la zona del sur de Alicante y Murcia, aglutina más de 20 operadores, tras registrar un fuerte crecimiento en los últimos años.

Avatel, que se encuentra inmersa en un proceso de expansión a nivel nacional -en otoño, informó de que había adquirido 91 operadores locales, 53 en 2020 y 38 en 2021, con la meta de alcanzar las 110 adquisiciones en el conjunto de los dos ejercicios-, ya contaba con una importante implantación en la zona de Levante, donde en el pasado realizó adquisiciones de calado como la compra del grupo TV Horadada en 2018.

La compañía ofrece el llamado cuádruple play, con servicios de fibra óptica, telefonía fija, móvil y contenidos televisivos. En la actualidad,

tiene en plantilla a más de 2.200 empleados y más de 300 de puntos de venta y de atención al cliente.

Según informaciones aparecidas en los medios recientemente, Avatel ha contratado a JPMorgan y Santander para que le asesoren en un proceso competitivo para dar entrada en su capita a un nuevo socio, que adquiriría entre el 20% y el 40%, para dar un espaldarazo a su crecimiento. En la actualidad, el capital de Avatel está controlado por tres socios, Víctor Rodríguez e Ignacio Aguirre, con un 50%, y Jorge Gómez, con el 50% restante.