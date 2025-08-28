Casi la mitad del de los trabajadores autónomos que pagan el alquiler de una vivienda, en concreto el 49%, afirma haberse enfrentado a dificultades al intentar acceder a un piso en alquiler por ser trabajador por cuenta propia y no tener una nómina, según una encuesta del Observatorio del Trabajo Autónomo impulsada por la organización de autónomos Uatae.

La asociación denuncia que ser autónomo «se ha convertido, de facto, en un obstáculo para acceder a un derecho constitucional». «Muchos arrendadores exigen condiciones más estrictas, fianzas adicionales o directamente rechazan contratos si la persona no tiene una nómina fija», explican desde la organización.

Utae denuncia que la «aparente inseguridad» de los ingresos autónomos «está traduciéndose en una discriminación silenciosa, especialmente para quienes están empezando o tienen ingresos variables a pesar de ser estables en el tiempo».

Para la secretaria general de la organización, María José Landaburu, el trabajo autónomo «no puede seguir siendo un estigma» para acceder al alquiler de una vivienda. «Que el 49% del colectivo diga que ha tenido problemas para alquilar por este motivo demuestra que hay una vulnerabilidad estructural que no se está afrontando», advierte.

Por esta razón, Uatae exige medidas urgentes para frenar «esta forma de exclusión», entre ellas un refuerzo de la protección social que otorgue más confianza y respaldo ante terceros o el desarrollo de programas de vivienda pública que impidan la discriminación por ser autónomo.

«El hecho de que un autónomo pueda desarrollar una actividad económica con éxito, generar empleo y aportar a la economía, pero no pueda alquilar una vivienda en igualdad de condiciones que un asalariado evidencia una brecha que va más allá de lo económico», señala Landaburu.

La situación de los autónomos

En España, 1 de cada 3 autónomos asegura que no podrá descansar este verano y el 25% está seguro de que no se tomará ni un día de descanso en 2025, según datos de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA).

No obstante, un 43,7% sí ha indicado que se va de vacaciones, un 11,4% que lo hace, pero no en verano, y un 13,1% que se va a tomar unos días, pero aún no sabe las fechas, mientras que el 6,2% aún no sabe si cerrará este verano para descansar.

En comparación al año anterior, este 2025 podría tomarse vacaciones hasta el 68,1% de los trabajadores por cuenta propia, frente al 66,2% de 2024. Por otro lado, este año se ha incrementado la indecisión, porque hasta entre quienes teniendo la opción «no lo tengo decidido» han optado por responder que «no saben» y han pasado a ser el 6,2% en 2025, frente al 1,8% de 2024.

Igualmente, el 12% de los encuestados afirmaba que llevan más de tres años sin tomarse vacaciones, un 4,5% dos años o más y un 6,7% más de un año. Esto implica que un 23,2% de los autónomos no ha cogido al menos unos días de vacaciones en cualquier época del año desde hace más de 365 días.