Meta está de estreno. La matriz de Facebook, también propietaria de Whatsapp e Instagram, ha lanzado Threads para competir con Twitter. Esta nueva red social ya está atrayendo a millones de usuarios en tiempo récord. Sin embargo, hay un riesgo que merece ser conocido acerca de esta red: eliminar una cuenta de Threads conlleva poner fin también la de Instagram vinculada. Un hecho sorprendente para cientos de usuarios que no han dudado en manifestar su perplejidad en las redes sociales durante las últimas horas y primeras de vida del nuevo canal de comunicación social.

I deactivated my threads account already but it turns out you can’t delete your threads account *without also deleting your Instagram account* so maybe just don’t sign up!

