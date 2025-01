Así se pueden comprar desde hoy los abonos gratis y billetes con descuento de Renfe

Desde este jueves 30 de enero, los españoles podrán disfrutar de grandes descuentos en el transporte. Con el nuevo decreto ómnibus vuelven los abonos gratuitos para los pasajeros de trenes de Cercanías, Media Distancia y Rodalies, además del 50% de descuento para los que viajen en Avant. Las comunidades autónomas también mantendrán las rebajas en autobús y metro. Consulta en este artículo cómo adquirir los abonos gratis y billetes con descuento de Renfe.

Finalmente, habrá descuento en el transporte de todo el territorio y en las ciudades más importantes de España después de días de incertidumbre. Después de que el Congreso tumbara el ya famoso decreto ómnibus de Pedro Sánchez, Renfe canceló la venta de abonos gratuitos y desde este jueves 30 de enero vuelven a estar a disposición de los viajeros billetes gratis y con grandes descuentos según el medio de transporte elegido.

Después de confirmar que no trocearía el decreto ómnibus, Pedro Sánchez finalmente accedió ante Carles Puigdemont y finalmente saldrá adelante un decreto ley que será publicado en las próximas horas en el Boletín Oficial del Estado. Este nuevo paquete de medidas lleva consigo la revalorización de casi 12 millones de pensiones y la renovación en los descuentos para el transporte. Así que desde ya los españoles podrán disfrutar de los grandes descuentos que ofrecen tanto Renfe como las comunidades autónomas, con la Comunidad de Madrid a la cabeza.

Los billetes gratis de Renfe

Renfe vuelve a poner a disposición de los viajeros frecuentes los abonos gratuitos para los pasajeros de Cercanías, Rodalies y trenes de Media Distancia. A través de la sección habilitada en su página web, la empresa estatal ofrece viajes gratis a los que cumplan con unos requisitos: realizar al menos 16 viajes durante el periodo de validez del abono, que suele ser cuatrimestral. Estos viajeros podrán desplazarse hasta cuatro veces en un mismo día.

Para poder sacar el abono para viajar gratis en Cercanías y Rodalies, tendrán que depositar una fianza de 10 euros y la cantidad subirá hasta 20 euros para los de Media Distancia. Este dinero será devuelto una vez se realicen los 16 viajes durante el periodo de vigencia del abono, la única condición que se pone para viajar gratis. Estas ofertas estarán vigentes hasta el próximo 30 de junio de 2025.

Además de los abonos gratuitos para los usuarios de Cercanías, Rodalies y Media Distancia, esta renovación de los descuentos en el transporte también repercute en todos los títulos multiviaje para Avant, que tendrán un descuento de hasta el 50%. Esta rebaja afectará a los usuarios del Abono Tarjeta Plus, Tarjeta Plus 10 o Tarjeta Plus 10-45. Los usuarios de las líneas de autobús estatal también podrán disfrutar de abonos gratis.

Los descuentos en autobús y metro

Los españoles de las principales ciudades de España también podrán seguir disfrutando de descuentos en el transporte urbano y metropolitano de las principales ciudades del país. La Madrid de Isabel Díaz Ayuso ha sido pionera en estas rebajas y ya anunció que, independientemente de lo que pasara con el ómnibus, el descuento en el metro y servicios de bus de la capital seguirían al 60%.

Los ciudadanos del resto de ciudades podrán disfrutar de un 50% en los abonos de transporte público urbano y metropolitano. El Gobierno sufragará un 30% de esta cantidad y el 20% restante será asumido por las comunidades autónomas. También estará financiado a la mitad el sistema público de alquiler de bicicletas.

Descuentos durante todo el año

Sí que podrán disfrutar durante todo el año de estos descuentos los usuarios de Avant, que tendrán una rebaja del 50% hasta 2026. Los ciudadanos de Asturias y Cantabria serán los únicos que podrán disfrutar de abonos gratuitos en el transporte durante todo el año. El transporte público también será gratis durante todo el año en Baleares y Canarias. El abono del alquiler de bicicletas también se mantendrá a la mitad durante los 365 días del año.

Más descuentos

A pesar de que ha conseguido salvar este decreto sobre la bocina y teniéndose que plegar ante Junts, desde el Gobierno también han anunciado que trabajan en nuevos descuentos que entrarán en vigor a partir del 1 de julio. Para el verano quieren implementar el abono único de Cercanías y Rodalies por 20 euros al mes en toda España.

También se quiere aprobar el transporte gratuito para los menores de 15 años y los descuentos entre el 50% y el 70% en los abonos para jóvenes. También se especula con una rebaja del 50% en títulos multiviaje.