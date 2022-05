Googold es una plataforma global en desarrollo que facilita el intercambio y la gestión de activos digitales respaldados por metales preciosos físicos custodiados, asegurados y auditados en bóvedas de seguridad.

Se trata de un sistema monetario basado en tecnología blockchain que ofrece a los inversores de metales preciosos la tokenización de sus activos para poner en circulación stablecoins y recibir rendimientos pasivos por ello, sin tener que sufragar gastos de primas y custodia por sus metales.

Estos quedan depositados en las cámaras de seguridad de una de las empresas de custodia internacional más importante del mundo y el inversor puede retirarlos en cualquier momento.

La plataforma Googold permite al usuario cambiar sus monedas fiat por stablecoins respaldadas 1:1 por 1gr.de oro (GGAU), 1oz. de plata (GGAG), 1gr. de paladio (GGPD) y 1gr. de platino (GGPT). Puede operar en pares aprovechando las fluctuaciones de la Bolsa de Metales de Londres, transferirlas en cuestión de minutos a cualquier lugar y descargarlas en una tarjeta de débito para pagar de forma instantánea.

Desde un panel, el usuario puede controlar las stablecoins en las que ha invertido, a qué lingote pertenecen y dónde se encuentra custodiado. El objetivo de Googold es ofrecer una moneda digital estable y segura que sirva como medio de intercambio real, donde el usuario sea además partícipe del sistema y reciba incentivos por hacer uso de su moneda.

Las comisiones que se generan por cada transacción que el usuario realiza en la plataforma Googold, van destinadas a una bolsa de incentivos que luego se reparten entre todos los usuarios en función del porcentaje de participación que tenga dentro del sistema.

Operar off-line con tus Googold Coins

Uno de los principales problemas que ofrecen las criptomonedas, además de su alta volatilidad, es la seguridad y recuperación de los activos en caso de pérdida de las claves.

Googold convierte al usuario en el portador de esa información gracias a un sistema criptográfico de identidad única, que le permite acceder a sus stablecoins en cualquier lugar y de forma off-line si no recuerda sus claves.

Marina Gloria, CFO de Googold y CEO de Kremar, explica que «la idea del sistema Googold surgió para dar solución a las necesidades que nos planteaban los inversores en metales preciosos físicos. Estos actúan como depósito de valor efectivo, pero no ofrecen un rendimiento asociado, no puedes obtener liquidez de una parte del activo, tienes que desprenderte de él completamente, y además implica gastos de custodia si no quieres mantener los metales en casa»,

«Con la tokenización de los metales preciosos físicos no solo ofrecemos rendimientos pasivos recurrentes y liquidez a los inversores, sino que además facilitamos el acceso al mercado a pequeños ahorradores para comprar sin intermediarios, poniendo en circulación una moneda digital estable que puedan utilizar también en su día a día, para pagar, por ejemplo, un café», afirma Gloria.