El consejo más caro, más numeroso y con menos competencias de la historia de RTVE arrancó este martes con la primera reunión, dirigida por el nuevo presidente de la Corporación, José Pablo López, ex director general de Telemadrid y ex director de Contenidos de RTVE hasta marzo pasado. Tiene 15 miembros, cobrarán cada uno más de 100.000 euros al año, y no tendrá ningún poder a la hora de nombrar al equipo directivo ni para aprobar o rechazar la contratación de programas. El primer cónclave ha dado muestras de cómo va a ser la nueva RTVE, tras el asalto de Pedro Sánchez a la cadena pública y la imposición de un consejo sin prácticamente competencias y gobernado por López con poder absoluto.

«Es un consejo florero. Se ha dado todo el poder al presidente y se ha utilizado RTVE para colocar a personas afines de los partidos políticos y hacer favores o devolver favores. El consejo tiene poco nivel, aunque no tiene competencias para nada», señalan fuentes conocedoras de la situación.

«De hecho, la primera anécdota refleja bien lo que va a ser. Se estaba hablando de cuestiones de funcionamiento del consejo y de las reuniones y de los trabajos y el consejero propuesto por Junts, Miquel Calcada, alias Mikimoto, tomó la palabra para decir «oye, ¡que yo no puedo venir todas las semanas a Madrid eh!». El resto de consejeros tuvieron que decirle que no hacía falta que viniera desde Barcelona a Madrid todas las semanas, que habrá una reunión al mes», explican estas fuentes.

«Es un claro ejemplo del consejo que se ha formado. En otro momento de este primer cónclave hay un consejero que hace una determinada propuesta, también de funcionamiento de las reuniones. Inmediatamente, saltó la consejera del PSOE Angélica Rubio y se estuvo cinco minutos criticando esa propuesta de manera muy vehemente. Cinco minutos. Los consejeros se dieron cuenta de que se había equivocado pero la dejaron seguir. Y después de cinco minutos, cuando acabó la dijeron «no has entendido lo que ha dicho, ha propuesto justo lo contrario»», explican estas fuentes.

El consejo no tendrá derecho a casi nada, sin competencias, que recaen todas en el presidente administrador único. «La prueba de que va a ser un consejo florero es que López no dijo nada en ese consejo del nombramiento de Sergio Calderón, ex de la productora La Fábrica de la Tele, como director de RTVE», señalan. Este nombramiento se conoció el jueves, adelantado por El Independiente, dos días después de la reunión.

«Lo que sí anunció López en ese consejo es que va a reducir la estructura de directivos que ha habido en RTVE desde la época de José Manuel Pérez Tornero. Que va a reducir los complementos de los directivos para reducir la masa salarial y también probablemente su propio sueldo. Todo eso lo podrá hacer sin el concurso del consejo, ya no necesita que se lo aprueben», explican las fuentes consultadas.

A este respecto, otras fuentes internas señalan que «los perjudicados no son los consejeros propuestos por el PP o el propio PP». «Aunque los nombramientos o el visto bueno a la contratación de programas lo tuviera que aprobar el consejo, podrían hacerlo sin el voto de los cuatro del PP porque el consejo tiene 15 miembros. No necesitan a los consejeros del PP, ya no iban a tener ningún poder. En todo caso, a quien le ha quitado poder la maniobra de Sánchez es a los consejeros propuestos por sus socios, que no van a pintar nada», explican.