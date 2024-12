Las aseguradoras que prestan el servicio sanitario del concierto de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface), Adeslas, DKV y Asisa; piden al Gobierno de Sánchez que aumente un 40% la prima, algo que les ayudaría a cubrir pérdidas de otros años. Estos números rojos ascienden a 600 millones de euros desde 2022, la última licitación del concierto, según fuentes del sector. Si su solicitud es escuchada por el Ejecutivo, las empresas ganarían 715 millones de euros más, una cantidad que les llevaría a tener beneficios.

En concreto, según explicó el propio Gobierno tras un Consejo de Ministros, su propuesta de aumentar un 17% la prima se traduciría en una cantidad insuficiente: «La cuantía total asciende a 1.337 millones en 2025 y 1.344 millones en 2026. Esto supone un incremento bianual de casi 304 millones de euros en comparación con el concierto que vence este año. El concierto ofrece un alza de prima del 17,12%».

Teniendo en cuenta que las pérdidas desde 2022 hasta 2024 han sido de 600 millones, los números rojos anuales ascenderían a 200 millones de euros. Por tanto, si el incremento bianual es de 304 millones, como afirma el Ejecutivo, las aseguradoras continuarían perdiendo 48 millones de euros al año si aceptan la propuesta.

Muface comenzaría a dar ganancias

Sin embargo, si la prima aumenta un 40% como piden las compañías sanitarias, el aumento de la cantidad percibida sería de 715 millones en dos años, algo que les reportaría unas ganancias de 315 millones en ese periodo si se tiene en cuenta el cálculo medio de pérdidas que han tenido hasta el momento. O lo que es lo mismo, tendrían un beneficio de 157 millones al año.

Siendo así, esos 315 millones de beneficios supondrían la mitad de lo perdido en los últimos tres años, por lo que las demandas de las aseguradoras están teniendo en cuenta, también, lo que ya se han dejado en el último concierto.

Con todo, es posible que los costes y las pérdidas anuales medias varíen en los próximos dos años, pero el aumento de la prima en un 40% de Muface daría margen suficiente como para sostener cualquier cambio, de ahí la insistencia de las empresas por mantener dicho porcentaje.

No obstante, es probable que este escenario no llegue a darse. Al menos, por el momento, las aseguradoras parecen no tener entre sus planes continuar dando el servicio a partir de este mes. Tanto es así que la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha denunciado este lunes ante el Defensor del Pueblo que estas empresas están suspendiendo y retrasando citas médicas.

Así, pese a que el Gobierno de Sánchez ha asegurado que va a obligar a las empresas a seguir dando el servicio y esta misma mañana el ministro Óscar López ha insistido en que nadie va a perder la cobertura, los representantes de los empleados públicos aseguran que está sucediendo lo contrario.

En este sentido, la organización sindical liderada por Miguel Borra ha destacado que tanto el Gobierno como las aseguradoras «están poniendo en riesgo la atención sanitaria de más de un millón y medio de funcionarios y sus familias». De esta manera, con el objetivo de «intentar corregir y visibilizar esta situación muy grave», la asociación ha presentado ante el Defensor del Pueblo una carta firmada por Miguel Borra.

«CSIF no va a permitir estos recortes ni que los funcionarios tengan que pagar de su bolsillo un derecho como es la atención sanitaria, el Gobierno debe corregir esta situación», ha sentenciado el secretario de acción sindical del sindicato de funcionarios, Francisco Lama.

La propia organización ha pedido en algunas ocasiones que el Ejecutivo escuche a las empresas y que ceda ante ellas: «La primera oferta que hizo la Dirección General fue un (incremento del) 24% y las aseguradoras pidieron el 40%, nosotros creemos que debe moverse en esa horquilla». Desde luego, las compañías parecen ir en serio y están dispuestas a retirarse del concierto de Muface.