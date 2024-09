AcerlorMittal, la mayor compañía siderúrgica mundial, asegura a OKDIARIO que la crisis del acero ocasionada por United States Steel (US Steel) no va a salpicar al sector español. La compañía afirma que España opera en un mercado muy diferente y que su actividad no va a notar las consecuencias del veto del Gobierno de los Estados Unidos a la compra de la americana por parte de Nippon Steel, su equivalente en Japón.

«A nivel de España, el principal mercado es Europa y el Mediterráneo», afirma ArcelorMittal. «Por cuestiones logísticas y de costes, nos movemos en ese terreno», revela. La siderúrgica asegura que tienen «exportaciones a todo el mundo», pero Norteamérica no es su «mercado principal».

Aparte de Estados Unidos, la compañía también explica que su actividad no se ve afectada por el mercado japonés. «Podría tener influencia si fuera nuestro mercado natural porque producimos ambos acero al carbono, pero no es el caso». «No es un mercado que nos afecte», insiste.

Por su parte, fuentes expertas del sector aseguran a este periódico que la crisis tampoco afectará a Acerinox. El principal activo de US Steel es el acero al carbono (igual que en ArcelorMittal), y la empresa que preside Rafael Miranda se dedica al acero inoxidable. «Son mercados muy diferentes», afirman.

Las fuentes insisten que la producción del acero al carbono, a diferencia del acero inoxidable, depende mucho de la rotación, dado que sus márgenes son más pequeños. Esta debilidad es una de las que pueden estar haciendo mella en las cuentas de US Steel y fraguando una crisis del acero en varios países.

Crisis del acero

La crisis que vive US Steel ha propiciado el interés de la siderúrgica nipona por comprarla. Sin embargo, todos los candidatos a las próximas elecciones presidenciales americanas se han opuesto. Así, la candidata demócrata, Kamala Harris, ha declarado que US Steel «debe permanecer en manos norteamericanas» y el republicano Donald Trump tiene una opinión parecida.

Ante esta situación, US Steel ha advertido que no tiene dinero suficiente como para hacerse cargo de sus gastos actuales. Por ello, ha avisado de que es probable que se vea obligado a cerrar fábricas e, incluso, trasladar su sede. Esto traería consecuencias graves sobre el empleo americano.

Tras declarar esa intención, la empresa ha protagonizado una de las jordanas en Bolsa más críticas tras alcanzar caídas intradía del 25%. No obstante, sus acciones se rebajaban un 17% al cierre de Wall Street, un porcentaje nada desdeñable.

Sin embargo, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha decidido definitivamente bloquear la compra por motivos de seguridad nacional. La razón de esto vuelve a ser que la compañía se encarga del sector del acero al carbono, que según fuentes solventes consultadas, se utiliza para elaborar «coches, tanques, armas o satélites», algo que es considerado por los responsables políticos como un «sector estratégico».

Por ello, las autoridades norteamericanas quieren impedir que la mercantil recaiga sobre manos extranjeras, puesto que la consideran como un gran valor dentro de su economía nacional.

US Steel, conocida oficialmente como United States Steel Corporation, ha tenido una historia destacada en la industria estadounidense. La compañía fue fundada en 1901 por el magnate Andrew Carnegie y el industrial J.P. Morgan.

Así, la empresa fue, durante mucho tiempo, una de las más influyentes y poderosas en el sector del acero. Su liderazgo en la industria del acero estadounidense fueron tan prominentes que se convirtió en un símbolo del auge industrial del país en el siglo XX.

Alcanzar una capitalización de mercado de más de 1.000 millones de dólares en los primeros años del siglo XX marcó un hito histórico en el mundo empresarial, destacando la importancia de la industria del acero en el desarrollo económico y la industrialización de Estados Unidos.

Aunque hoy en día US Steel ya no mantiene el mismo nivel de dominio que en sus días de esplendor, sigue siendo una pieza clave en la industria del acero, y su legado continúa siendo un referente en la historia económica e industrial de Estados Unidos.