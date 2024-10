La aplaudida respuesta de Mercadona a un cliente: «No nos consta»

En el amplio mundo de las redes sociales, no es raro que las grandes empresas reciban preguntas de sus clientes más fieles, especialmente cuando se trata de productos que han conquistado su paladar. Y en el caso de Mercadona, siendo la cadena de supermercados con mayor cuota de clientes en España, es normal que reciba muchas preguntas por redes. Recientemente, la cuenta oficial de Mercadona en X (antes Twitter) se ha convertido en el escenario de una curiosa interacción que ha captado la atención de otros de sus «Jefes». Un cliente habitual mostró su preocupación por la posible retirada de uno de sus productos favoritos, y la respuesta de Mercadona no tardó en llegar.

Mario Serrano (@mariosr96), un cliente de Mercadona, decidió recurrir a la plataforma para resolver una duda que lo había dejado en vilo. Tenía que ver con una de las salsas más exóticas de Mercadona que por lo visto no encontraba, lo que le llevó a pensar que estaba retirada y a que en su pregunta incluso llegara a mencionar que en el caso de haber sido retirada, le iba a «dar un infarto» .Mercadona no quiso dejarle sin respuesta y ante una duda tan apremiante para este cliente decidió contestarle rápidamente, dejando claro que la salsa sigue a la venta y que además no tienen pensado retirarla. ¿Pero de qué salsa estamos hablando exactamente? Todos los detalles de lo sucedido te lo contamos a continuación.

La aplaudida respuesta de Mercadona a un cliente

«Hola @Mercadona, he visto una noticia que dice que vais a retirar la salsa sweet chilli. ¿Es esto cierto? Me puede dar un infarto, soy cliente muy habitual y siempre compro esa salsa», escribió este cliente de Mercadona llamado Mario en un tono de alarma. Su preocupación era clara: la posibilidad de que la famosa Salsa Thai Chili Dulce, un producto que se ha convertido en esencial en la cocina de muchos hogares, pudiera desaparecer de los estantes.

Mercadona, en su estilo característico de atención al cliente, no tardó en responder. «¡Hola, Mario! En estos momentos no nos consta información de que vaya a dejar de estar a la venta. Por supuesto, pasamos nota de tu interés. ¡Un saludo y feliz día!», escribieron desde la cuenta oficial. Esta respuesta no sólo calmó los nervios de este cliente, sino que también lo hizo de otros muchos que también compran esta salsa.

¿Qué es la salsa sweet chilli de Mercadona?

La salsa por la que Mario estaba tan preocupado no es otra que la Salsa Thai Chili Dulce J-Lek, que se vende en Mercadona en una botella de 250 ml a un precio de 1,55 euros. Esta salsa ha ganado popularidad entre los consumidores por su sabor equilibrado entre el dulce y el picante, que la convierte en un complemento ideal para una amplia variedad de platos.

Aunque muchos la conocen simplemente como «salsa sweet chilli», su verdadero nombre refleja su origen: es una salsa tradicional tailandesa, un producto básico en la cocina del sudeste asiático. Su versatilidad la hace perfecta para acompañar desde carnes blancas, como pollo o cerdo, hasta pescados, mariscos y diversas hortalizas. En el contexto de la cocina tailandesa, es especialmente conocida por su papel en el famoso Pad Thai, uno de los platos más icónicos del país. Sin embargo, su uso no se limita solo a la comida tailandesa: la cocina fusión la ha adoptado como un complemento delicioso para infinidad de recetas internacionales.

Ingredientes de la Salsa Thai Chili Dulce J-Lek

Parte del encanto de esta salsa reside en su combinación de ingredientes sencillos pero efectivos, que logran crear una explosión de sabor en el paladar. Entre los principales componentes de la versión que se vende en Mercadona encontramos:

Chiles rojos encurtidos , que aportan ese toque picante suave y característico.

, que aportan ese toque picante suave y característico. Azúcar , que equilibra el picante con un dulzor delicioso.

, que equilibra el picante con un dulzor delicioso. Agua y ajo , que refuerzan el sabor sin hacerlo demasiado intenso.

, que refuerzan el sabor sin hacerlo demasiado intenso. Almidón de tapioca , utilizado como espesante natural para darle esa textura densa y adherente que la hace perfecta para bañar o mojar alimentos.

, utilizado como espesante natural para darle esa textura densa y adherente que la hace perfecta para bañar o mojar alimentos. Sal, que potencia los sabores de todos los ingredientes.

Este conjunto de ingredientes convierte a la Salsa Thai Chili Dulce en un producto altamente valorado por su autenticidad y versatilidad. Además, su capacidad para transformar platos sencillos en auténticas delicias exóticas ha hecho que muchos cocineros caseros no puedan prescindir de ella.

La reacción de los clientes y el valor de una buena atención al cliente

El pequeño episodio entre Mario y Mercadona puede parecer anecdótico, pero en realidad refleja algo más profundo: la importancia de una buena atención al cliente en la era digital. Las marcas, especialmente en el sector de la alimentación, deben estar atentas a las necesidades y preocupaciones de sus clientes, y Mercadona ha demostrado una vez más que comprende bien este principio. No solo respondió de manera rápida y eficaz, sino que también dejó claro que el interés de sus clientes siempre es tenido en cuenta.

Las redes sociales son una plataforma donde las marcas pueden conectar de manera más cercana con sus usuarios, y este tipo de respuestas generan una imagen positiva y confiable. La interacción con este cliente no sólo aclaró una duda puntual, sino que también reforzó la confianza de otros clientes que comparten su amor por la Salsa Thai Chili Dulce. Mientras tanto, el producto sigue estando disponible en los supermercados Mercadona, para alegría de Mario y de todos aquellos que disfrutan de su sabor único.