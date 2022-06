El aparato de Lidl que te va a solucionar el verano está tirado de precio

Tenemos ya casi el verano aquí, a tan sólo un par de semanas, y la que es la época del año preferida para la mayoría puede convertirse en una verdadera pesadilla si no sabes refrescar tu hogar para estar a gusto y no pasar calor. Hoy te mostramos un aparato de Lidl que te va a salvar el verano para darte el frescor que necesitas y que las altas temperaturas no sean una molestia en tu hogar… ¡y está tirado de precio!.

Lidl lo está petando en las últimas semanas con sus artículos para el verano, prácticamente todos arrasando en ventas gracias a su fantástica relación calidad-precio y a una funcionalidad que enamora a su clientela gracias a su gran utilidad, sobre todo en esta época del año. La cadena alemana sabe cómo conquistar al público, especialmente en España, donde cuenta ya con más de 650 tiendas y está en los primeros puestos en lo que a datos de ventas se refiere.

El mini enfriador de aire de Lidl que necesitas en tu hogar

Se trata del Mini enfriador de aire, un aparato que, como su nombre indica, se encarga de enfriar el aire, lo que sin duda resultará muy útil cuando las temperaturas suban y el calor empiece a volverse insoportable. Con 8 W de potencia, además de refrescar el ambiente también se encarga de humidificar el aire, por lo que su acción es doble. El precio de esta maravilla que te cambiará la vida es de tan sólo 22,99€.

Este mini enfriador de aire de Lidl enfría únicamente con agua, sin necesidad de utilizar productos químicos, lo que sin duda es mucho más saludable para el ambiente. Cuenta con iluminación LED ambiental en 7 colores diferentes (RGB) que puedes configurar en cada momento como quieras, así como con una asa para que puedas transportarlo cómodamente. Su conexión se realiza por USB C.

Su depósito de agua se rellena con cubitos de hielo para conseguir que el efecto refrescante sea el mayor posible, con una capacidad de 700 ml. Tiene una temperatura de funcionamiento de 5 a 40ºC. Su autonomía máxima es de 7 horas, y su alimentación 100-240V~; 50-60 Hz. En cuanto a sus medidas, son 15,7×17,2×17,3 cm, con un peso de 725 g, por lo que es muy ligero. La carcasa y la rejilla están fabricadas en ABS, mientras que el depósito de agua es de polipropileno.

Analizando sus características, queda claro que este mini enfriador de aire de Lidl es una de las mejores compras que puedes hacer este verano.