Analizan las cremas de verduras de Mercadona y este es el resultado

En la era actual, donde el ritmo acelerado de la vida a menudo nos empuja hacia opciones alimenticias que sean rápidas o de hecho, que estén listas para calentar y comer, la búsqueda de una alimentación sana y equilibrada se ha convertido en una prioridad para muchos. Optar por alimentos nutritivos no solo beneficia nuestra salud física, sino que también influye positivamente en nuestro bienestar mental y emocional. Por mucho que no tengamos tiempo para hacer la comida, es imprescindible una dieta equilibrada, que sea rica en vegetales y baja en procesados, es fundamental para mantener un estilo de vida saludable y prevenir enfermedades a largo plazo.

Mercadona, consciente de las necesidades de sus clientes, ha sabido adaptarse a esta tendencia ofreciendo una gama de platos preparados que no solo son prácticos sino también nutritivos. Entre estas opciones, las cremas de verduras destacan por su comodidad y valor nutricional, convirtiéndose en una alternativa ideal para aquellos que buscan mantener una dieta saludable sin sacrificar tiempo ni sabor. Sin embargo, nada como conocer también cuál es la opinión de los expertos al respecto de estos platos, de modo que toma nota porque un nutricionista ha analizado las cremas de verduras y este es el resultado.

Analizan las cremas de verduras de Mercadona

Fran Susín, es nutricionista y también está especializado en alimentación deportiva pero además ya hace tiempo que es bastante popular en redes sociales por todos los análisis que hace de los productos que se venden en los supermercados, especialmente en Mercadona, de los que habla con respecto a sus ingredientes y si son o no, algo aconsejable.

En este caso desde su cuenta de Instagram ( @fransusin_) nos habla ahora de las cremas de verduras de Mercadona que se ofrecen en distintas versiones de modo que ha elegido cuatro de ellas, todas listas para calentar y comer, y ha revelado lo que opina de cada una de ellas.

Vichyssoise: crema de patata y puerro

La primera de la que habla es la vichyssoise, que como ya sabemos es una famosa crema tradicional de patata y puerro, y es una de las opciones que más gustan de entre las cremas de verduras disponibles en Mercadona. Sin embargo, para Susín, esta crema no es su favorita debido a su alto contenido de sal y la inclusión de aceite de girasol y de oliva, que no es de tipo virgen extra. El aceite de girasol, en particular, es un aceite vegetal refinado que algunos nutricionistas recomiendan consumir con moderación.

Crema de Espárragos Verdes

La crema de espárragos verdes en cambio parece ser una opción más saludable, aunque sigue utilizando aceite de oliva que no alcanza la categoría de virgen extra. Por otro lado, hay que señalar también que esta crema incluye aromas que, según Susín, pueden contener una variedad de aditivos no especificados.

Puré de Calabacín

En cuanto al puré de calabacín de Mercadona recibe una valoración positiva por parte de Susín, destacando su simplicidad y la ausencia de aditivos innecesarios. Además, es notable que esta crema contiene aceite de oliva virgen extra, un ingrediente considerado más saludable y beneficioso para el corazón.

Crema de Verduras

Y por último, el experto se fija en la crema de verduras que recibe una valoración similar a la del puré de calabacín.

De este modo ya sabemos que de las cuatro cremas que ha observado este experto, la de calabacín y verduras serían las mejore opciones fijándonos en los ingredientes que llevan. Una vez valoradas, Susín añade también que para él lo preferible es que preparemos las cremas de verduras en casa. Solo así podemos garantizar la calidad y frescura de los ingredientes. Sin embargo en el caso de que no tengamos tiempo, comer las cremas mencionadas puede ser algo que nos sirve para una comida mucho más equilibrada que comer otros platos preparados menos saludables, debido a su aporte en grasas o azúcares.

Por otro lado es importante hacer lo que hace este experto cada vez que dudemos sobre si elegir o no cualquier producto en el supermercado, es decir, leer las etiquetas y entender los ingredientes de los productos que consumimos. Y en este caso, aunque las cremas de verduras de Mercadona ofrecen comodidad y sabor, es crucial considerar la calidad de los aceites y la cantidad de sal y aditivos presentes y de ahí que se haya decantado por las dos mejores que podemos encontrar en estos supermercados, algo que seguro tendrás en cuenta la próxima vez que no sepas que crema de verduras elegir.

Os dejamos el vídeo de Susín con sus opiniones y recomendaciones sobre unas cremas de las que tenéis que saber además que se venden en un bol de 350 gramos y a un precio de 1,60 euros cada una de ellas.