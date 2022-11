Amazon ha anunciado la presentación de un estudio titulado “Tabúes en el entorno laboral”, cuando precisamente el gigante del comercio electrónico es conocido por las malas condiciones laborales que denuncian sus trabajadores. Además, ha anunciado recientemente el despido de 10.000 empleados. En este intento de lavar su imagen, participarán varios artistas y deportistas sin ninguna experiencia laboral en una empresa.

Distintos reportajes han revelado las condiciones de los empleados de la empresa de Jeff Bezos tanto en España como en otros países, entre ellas las dificultades para descansar o incluso ir al baño, la presión para trabajar a toda velocidad (les cronometran en cada operación), las lesiones y la ocultación de las mismas, los problemas psicológicos derivados de esta presión, las amenazas a quienes monten comités de empresa, etc.

A pesar de ello, Amazon presenta el citado estudio en el que «la compañía desvelará qué temas evitan los españoles en el trabajo». Entre ellos, cita explícitamente «la salud mental [paradójicamente], el feminismo, la identidad sexual y de género, o las adicciones, entre otros».

La compañía presentará el estudio este miércoles y contará con la presencia de la actriz y conocida activista feminista Leticia Dolera, la actriz trans Daniela Montero, la cantante Mai Meneses (Nena Daconte) y el exciclista Alberto Contador. Ninguno de ellos ha trabajado en una empresa normal, que se sepa.

Presión extrema

Las duras condiciones laborales en Amazon son bien conocidas. Aunque los trabajadores reconocen que los salarios son buenos, la temporalidad es muy elevada (aunque el convenio sectorial la limita en teoría al 25%) y existe mucho miedo en la plantilla a perder el trabajo si no se cumplen las exigencias de la empresa. Ésta asegura que sus mediciones de productividad no se tienen en cuenta a la hora de pagar más o menos, pero sí pueden determinar el paso de temporal a fijo (si son positivas) o el despido (en caso contrario).

Según los sindicatos, muchos trabajadores tienen que llevar una PDA que empieza a pitar cuando pasa el tiempo asignado para cada tarea (que pueden ser 30 segundos). Y hay pantallas en las plantas donde se mide el rendimiento total de la plantilla. Asimismo, los empleados tienen un descanso de 30 minutos al día, pero sólo 15 son retribuidos.

Otra cuestión que ha levantado gran polémica es la del baño. Apenas hay descansos para ir al servicio y Amazon considera ese tiempo «inactividad». Por eso, los empleados intentan ir lo menos posible para que no les penalice en su productividad. Es bien conocido el caso de los repartidores, que orinan en botellas para no perder tiempo -se ha informado de ello en otros países, en España no se han denunciado casos-. Toda esta presión provoca numerosos trastornos psicológicos en la plantilla, que se suman a las lesiones por el trabajo repetitivo. Según algunos reportajes, la empresa intenta que las traten en su enfermería y que no vayan al médico externo para evitar inspecciones.

También son conocidas las pegas de la empresa a la sindicación de sus trabajadores. En Estados Unidos, Amazon hizo una feroz campaña contra la celebración de elecciones sindicales e incluso tomó represalias contra sus impulsores, aunque finalmente la planta de Staten Island (Nueva York) consiguió formar su comité de empresa. En España, la empresa asegura que 15 de sus 40 instalaciones tienen comité de empresa.