La Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía ha activado una alerta por listeria en dos quesos de cabra tras recibir la notificación a través de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica. Se ha detectado presencia de listeria monocytogenes en queso fresco, semicurado y curado de cabra y mezcla, los cuales fueron distribuidos en la provincia de Málaga.

Tal y como recoge el comunicado emitido, todos los productos afectados pertenecen a la empresa Hermanos Vargas Jimenez S.L., que tiene sus instalaciones en Álora (Málaga) y que se comercializan bajo la marca El Llano Jaral. Al activarse esta alerta, el fabricante ha retirado el producto del mercado y lo ha comunicado de forma inmediata a sus clientes para evitar el riesgo que su consumo puede suponer para la salud.

Los quesos afectados por la alerta por listeria

Si tienes esta marca de quesos en casa, conviene que revises para comprobar si alguno de los quesos afectados se corresponde con el que tú tienes. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) informa de que se han retirado todos los lotes de los quesos de la marca El Llano Real en cualquier formato y con cualquier fecha de caducidad.

La alerta afecta, por lo tanto, a todos los quesos de la marca, no a lotes específicos. Según el comunicado de la Junta de Andalucía, estos quesos se distribuyeron en las localidades de Estepona, Alhaurín de la Torre, Cártama, Mijas, Málaga, Álora, Manilva y Ronda, todas ellas pertenecientes a la provincia de Málaga.

La Junta quiere destacar, igualmente, que no se ha tenido conocimiento de ningún caso de listeriosis provocado por esta alerta, pero que se recomienda no consumirlo si se da el caso de que lo tengas en casa. Si lo has consumido, es importante que prestes atención a cualquier síntoma compatible con la listeriosis, como pueden ser diarrea, fiebre o vómitos.

¿Cómo afecta esta bacteria?

Esta bacteria, la listeria monocytogenes, es la responsable de muchas intoxicaciones alimentarias ya que puede crecer incluso a bajas temperaturas. Las únicas formas de acabar con esta bacteria son mediante la pasteurización o cocción de los alimentos, y son propensos a verse afectados productos como leche cruda y derivados, fiambres poco cocinados o carnes.

Aunque los efectos no suelen ser muy graves en el caso de que afecte a personas sanas, sí pueden serlo para aquellas que tienen su sistema inmune debilitado, como pueden ser personas mayores, niños o embarazadas, entre otros.