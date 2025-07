Abascal en Alcalá ante la inmigración masiva: «Estamos conmocionados por la brutal violación de una joven»

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha visitado este domingo la localidad de Alcalá de Henares (Madrid), donde ha denunciado las políticas de «puertas abiertas» que han permitido la llegada de «inmigración ilegal masiva». El lugar elegido para hacer estas declaraciones, el mismo día en que el PP ha clausurado su XXI Congreso Nacional, guarda relación con la violación de una joven por parte de un interno del centro de acogida de inmigrantes de este municipio la semana pasada.

«Estamos absolutamente conmocionados por la violación brutal de una joven alcalaína; cualquier persona con un mínimo de sensibilidad ve su corazón encogido ante un ataque de esa naturaleza. Los que somos padres con hijas de esas edades, los que son abuelos de nietas, las chicas que padecen ese miedo en las calles de Alcalá de Henares y de toda España. Y no podemos olvidar que esto no ocurre porque sí», ha señalado Abascal en declaraciones a los medios.

«Esto ocurre -ha proseguido- por unas políticas de inmigración masiva propuestas y promovidas por el bipartidismo en forma de reparto de menas, de regularizaciones masivas, de regalo de nuestra nacionalidad y en definitiva de un efecto llamada brutal que dice a toda África que aquí puede venir todo el mundo, que puede venir todo el mundo sin respetar nuestras leyes y además viviendo a costa de los españoles», ha manifestado el presidente de Vox.

De esta manera, ha responsabilizado a PSOE y PP de que «los españoles trabajadores tengan que estar pagando con sus propios impuestos y manteniendo a los violadores de sus hijas y a los políticos que les traen».

Preguntado sobre el Congreso Nacional del PP, donde se ha renovado la dirección y se ha reelegido a Alberto Núñez Feijóo como presidente nacional, Abascal se ha referido así a su ex partido: «No me corresponde a mí valorar la elección de personas que hace el Partido Popular. A mí me importan las políticas que se defienden. Y yo lo que quiero decir hoy precisamente en Alcalá de Henares es que las políticas de inmigración masiva son compartidas con el Partido Socialista y pactadas en Europa».

«La única distinción y discusión que en este asunto parece que hay entre el PP y el PSOE es si regularizan a 500.000 o a 800.000. Comparten las políticas verdes, las políticas de la Agenda 2030, las políticas de género, las políticas de memoria histórica, las políticas de financiación de sindicatos, partidos, organizaciones patronales y ONGs al servicio de ideologías nefastas», ha subrayado el líder de Vox.

«El día que veamos al Partido Popular cambiar las políticas, habrá posibilidad de encuentro y de pacto con el Partido Popular. Mientras tanto, tenemos que decir que el PP y el PSOE parecen la misma cosa y actúan de la misma manera», ha añadido.

En ese sentido, ha señalado que «el Partido Popular aquí, en la Comunidad de Madrid y en el conjunto de España, ha estado mirando para otro lado con el asunto de la inmigración ilegal». «Solo se acuerdan de Santa Bárbara cuando truena, cuando los problemas llegan. Entonces es cuando a toda prisa quieren cambiar de posición. A nosotros eso no nos vale. Queremos un cambio de posición sincero, apegado a los problemas reales de los españoles, y eso no lo estamos viendo ni en Alcalá, ni en la Comunidad de Madrid, ni con la dirección nacional del Partido Popular», ha asegurado Abascal.

Interrogado también sobre si el PP ha endurecido su discurso contra la inmigración ilegal, Abascal ha dicho que «algunos solo dicen esto antes de las elecciones y luego traicionan a los españoles cuando ganan». «Ha ocurrido tras la victoria de Mariano Rajoy. Ha ocurrido con los socios del PP en Alemania que han denunciado claramente la inmigración ilegal durante la campaña, diciendo que iban a cerrar las fronteras y deportar a quien entra ilegalmente y al día siguiente de su victoria han reconocido que solo lo dijeron porque era campaña electoral», ha relatado.

En cuanto al Comité federal del PSOE celebrado este sábado, Abascal lo ha definido como una «reunión de la mafia». «Sólo tengo que constatar una cosa: Sánchez está dispuesto a resistir a cualquier precio. Y además de constatar una cosa, quiero formular un deseo. Espero que esa resistencia acabe destruyendo al Partido Socialista», ha sentenciado.

Una moción de censura, «necesaria»

Entretanto, y en referencia a la posibilidad de debatir una moción de censura para echar a Sánchez, Abascal ha comentado en Alcalá que su formación sigue pensando que se trata de una «herramienta necesaria». «Nosotros la hemos presentado dos veces en solitario, pero no hemos contado con el apoyo del Partido Popular, que parecía que estaba más preocupado por el crecimiento de Vox entre los españoles que por combatir al Partido Socialista. Y más preocupado por sostener sus pactos en Europa», ha recordado.

Con todo, ha subrayado que desde su partido, la tercera fuerza del hemiciclo, seguirán «exigiendo a aquellos que pueden hacerlo, que presenten esa moción de censura para convocar elecciones inmediatamente». «En ese caso, contarán con nuestro apoyo», ha avanzado.